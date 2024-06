Træt af AI og Apple AI? Ny minimalistisk mobil har fokus på fred og ro

I en verden med prangende smartphones og Apple Intelligence skiller firmaet Light sig ud fra mængden ved at fokusere på minimalistiske mobiltelefoner. Deres produkter kommer ikke med farveskærme, og de har heller ikke internetforbindelse. Virksomheden fortsætter med at levere telefoner uden forstyrrelser til brugerne med den nye Light Phone III.

Der findes allerede en Ligh Phone II. Den mest markante ændring med Phone III er den nye 3,92-tommer OLED-skærm i sort og hvid. Borte er den gamle E-Ink-skærm. Light-medstifter Kaiwei Tang fortalte TheVerge, at "næsten 50 procent af [deres] brugere ikke kunne vænne sig til den." Det var tilsyneladende årsagen til, at mange mennesker droppede deres Light Phones, så en opdatering var på sin plads.

Bemærk, at billedkvaliteten ikke bliver superhøj, da opløsningen er på 1.080 x 1.230 pixels. Det vigtigste trækplaster her er, at OLED-skærmen "leverer betydelige forbedringer af ydelsen." Oplevelsen af at scrolle gennem menuer og apps bliver meget mere jævn.

A tool for a better life.The Light Phone III is a decision you make when you're finally ready to say enough is enough.learn more & pre-order today:👉https://t.co/GkgJCGWflQ pic.twitter.com/HSXK6LlIV3June 11, 2024

Light har gjort Phone III større end tidligere modeller for at få plads til den fornyede skærm, som nu måler 106 mm x 71,5 x 12 mm. Den er ikke så høj som en iPhone 15, men den er lige så bred. På siden er der indbygget et rullehjul til at justere skærmens lysstyrke undervejs, og hvis man drejer det, indtil det klikker, tændes lommelygten.

Ny hardware

Når vi taler om bagsiden, har Light udstyret deres model med seriens første 50MP-kamera. Det kan optage fotos og videoer ligesom en normal smartphone. Desuden kan du sende billederne til andre, men det har en fast brændvidde og "er begrænset til centerfokus". Det betyder, at du kun kan foretage nogle få justeringer af objektivet.

Tænk på det som et af de gammeldags engangskameraer. Det har endda en to-trins udløserknap nær bunden. Et halvt tryk på knappen fokuserer objektivet, mens et helt tryk tager et billede.

Den interne hardware fik også sin del af opdateringerne. Den kører på et Qualcomm SM 4450-chipsæt, 6 GB RAM og et batteri på 1.800 mAh. Light indrømmer endda, at de ikke ved, hvor længe Phone III holder på en enkelt opladning.

Selv om det er dobbelt så stort som Phone II's batteri, siger virksomheden, at det er "for tidligt for [dem] at estimere en præcis batterilevetid". De er dog sikre på, at Phone III vil holde 24 timer, før den skal genoplades.

(Image credit: Light)

Andre bemærkelsesværdige funktioner omfatter en fingeraftrykslæser, en USB-C-port (Phone II har en mikro-USB-port), GPS og en NFC-chip. Ifølge TheVerge har virksomheden planer om at implementere digitale betalinger på sigt.

Forudbestillinger af Light Phone III er tilgængelige til en nedsat pris på $399. Den lavere pris gælder kun indtil den 15. juli, og derefter koster telefonen $799. Købere skal dog være lidt tålmodige, for Phone III vil først blive leveret i engang i løbet af januar 2025.

Vi synes i øvrigt, at det er rigtig dyrt, for en mobil, der ikke rigtig kan så meget. Køber du den inden 15. juli, koster den ca. 2.800 kroner. Efter 15. juli skal du af med ca. 5.500 kroner. Her vil det måske være en bedre ide, at investere i en dumbphone fra Nokia. F.eks. kan Nokia 2660 Flip købes for under 500 kroner.

Sørg for at tjekke TechRadars liste over de De bedste smartphones i 2024.