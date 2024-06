OnePlus Nord CE4 Lite 5G udkommer den 24. juni

OnePlus har annonceret lanceringen af deres nyeste produkt i Nord-serien, OnePlus Nord CE4 Lite 5G, der vil blive præsenteret den 24. juni kl. 15.30 dansk tid. Den nye smartphone skal rykke markedet for billige smartphones med funktioner, der normalt er forbeholdt virksomhedens flagskibsprodukter.

OnePlus understreger, at Nord CE4 Lite 5G kombinerer flagskibsniveauets batterilevetid, opladningshastigheder, skærmkvalitet og fotograferingsegenskaber. Thor Gøtz, landechef for OnePlus Danmark, udtaler: "OnePlus Nord CE4 Lite 5G er den ideelle telefon til at revolutionere markedet for budget-smartphones. Vi er glade for at kunne give danskerne på budget en smartphone med uovertruffen ydeevne."

Hurtig skærm og masser af batteri

OnePlus Nord CE4 Lite 5G kommer med en række avancerede funktioner til en overkommelig pris. Telefonen er udstyret med et 5.110 mAh højkapacitetsbatteri, 80 W SUPERVOOC-hurtigopladning og en 120 Hz Super-bright 2.100 nits AMOLED-skærm. Derudover inkluderer den Aqua Touch-teknologi (så du kan betjene den, selv om du har våde fingre) og 5 W omvendt opladning.

Telefonen er designet til at imødekomme forbrugernes behov i daglig brug med lang batterilevetid, hurtig opladning, skarpe grafikker og forbedre kameraegenskaber. Disse funktioner skal tilsammen forbedre brugeroplevelsen og give en flagskibslignende oplevelse til en budgetvenlig pris.