Den foldbare mobil - OnePlus Open - lanceres 19. oktober

Der er kommet flere foldbare mobiler på markedet i år. Samsung har lanceret to, Motorola én, og vi har stadigvæk til gode at se Google Pixel Fold i Danmark. Nu kommer der endnu en foldbar. Denne gang er det OnePlus, der lancerer, og nu sætter de dato på, hvornår vi kan få den nye telefon at se: OnePlus Open bliver lanceret den 19. oktober.

OnePlus plejer at give gode tilbud på høretelefoner eller tilbehør, når de lancerer, så det kan du nok også forventer her. Vi har fået dette link, hvor du sandsynligvis kan finde flere informationer op til lanceringen: OnePlus Open lancering

Prisen er endnu ikke meldt ud, men det seneste læk fra Roland Quandt på WinFuture (der plejer at være ret præcis), taler om en pris på cirka 1400 euro eller cirka 10.000-11.000 kr. Til sammenligning koster Samsung Galaxy Z Fold 5 fra 14.799 kr.

Skal udfordre markedet for foldbare

Image 1 of 2 (Image credit: WinFuture / Roland Quandt) (Image credit: WinFuture / Roland Quandt)

OnePlus Open er ifølge OnePlus produceret for at udfordre det nuværende foldbare smartphone-marked. Navnet "Open" dækker ikke kun over det nye foldbare design, men også OnePlus' tilgang til at være åben overfor nye muligheder og potentialet i markedet. Med sloganet "Open for Everything" omfavner OnePlus alle muligheder og fortsætter med at udforske nye veje inden for smartphone-teknologi og design.

“OnePlus Open er drømme-smartphonen, der er klar til at gøre op med kompromiset mellem skærmteknologi, kamera-performance og vægt, som ellers er blevet status quo for eksisterende foldbare enheder," siger Thor Gøtz, landechef for OnePlus i Danmark.

OnePlus Open arver ifølge OnePlus den karakteristiske fast & smooth oplevelse fra deres flagskib OnePlus 11, i et elegant, let og slankt design. Sammen med en minimal skærmfold, en hidtil uset kameraydelse samt effektiv software og førsteklasses byggekvalitet sigter OnePlus Open efter at redefinere konceptet for foldbare smartphones ved at leverer ydeevne på flagskibsniveau, der både skubber grænserne for nuværende foldbare smartphones og sætter standarden for foldbare smartphones i fremtiden.

Vi tester selvfølgelig den nye OnePlus Open, så snart det er muligt.