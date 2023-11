Den foldbare OnePlus Open kommer i ny farve

Indtil nu har OnePlus Open kun været tilgængelig i Emerald Dusk, en ikonisk grøn farvevariant, der udelukkende er forbeholdt OnePlus’ topmodeller. Hvor Emerald Dusk har en bagside af mat-frosset glas, har OnePlus Open Voyager Black en mere diskret bagside i vegansk læder, der emmer af kvalitet og elegance. OnePlus Open Voyager Black vejer kun 239 gram og er dermed 6 gram lettere end Emerald Dusk.

Black Friday 2023 (Image credit: Future) Hvis du vil se alle de bedste rabatter og tilbud fra dette års Black Friday, kan du tjekke vores hovedartikel, hvor vi løbende samler de bedste tilbud fra årets store udsalg. Black Friday 2023: Alle de bedste tilbud

Pris og tilgængelighed

OnePlus Open har en vejledende pris på 13.999 kroner.

Lige nu kører OnePlus et Black Friday-tilbud på deres hjemmeside, hvor du blandt andet kan få fingre i OnePlus Open til 12.149 kr. Her sparer du altså 1.850 kroner på telefonen.

Se mere information om OnePlus Open her.

Oneplus Open (Image credit: OnePlus)

Takket være OnePlus Opens holdbare hængsel, strålende lysstærke skærme, det tredobbelte Hasselblad-kamera og ultra-produktivitetsfunktionerne fra Open Canvas via OxygenOS, er OnePlus Open en populær telefon i flagskibsklassen.

"Siden lanceringen af OnePlus Open, vores første foldbare flagskibstelefon, har responsen fra vores community været intet mindre end fantastisk. Efter en enorm efterspørgsel efter enheden, samt et ønske om, at den tilbydes i Voyager Black, er vi glade for at kunne tilbyde denne farvevariant i Danmark og give folk flere produkter, som de elsker,” siger Thor Gøtz, landechef for OnePlus i Danmark.

OnePlus Open Voyager Black vil være tilgængelig på oneplus.com fra i dag og indenfor kort tid også hos Telia & Callme.

Oneplus Open i grøn var den første model til at blive lanceret i Danmark. (Image credit: Oneplus)