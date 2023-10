OnePlus Open er landet - Foldbar med super specs til en fair pris

OnePlus annoncer i dag sin nye foldbare flagskibssmartphone, OnePlus Open, der byder på et slankt design og fantastiske kamera-egenskaber. Den officielle lancering finder sted i Mumbai i Indien, men også i København bliver lanceringen markeret på Kosmopol for OnePlus’ danske community med live-stream af keynote og præsentation af den nye flagskibssmartphone - alt sammen i samarbejde med Telia.

Pris og tilgængelighed

OnePlus Open har en vejledende pris på 13.999 kroner.

Lige nu kører OnePlus et eksklusivt samarbejde med Telia, hvor man fra den 19. oktober til og med 27. november kan købe OnePlus Open til en særlig intropris hos Telia til kun 9.999 kroner, hvis man samtidig køber et abonnement. Produktet vil efterfølgende blive tilgængeligt hos flere udvalgte forhandlere (til 13.999 kr.).

”Vi er utrolig glade for at kunne tilbyde vores kunder den nye OnePlus Open – helt eksklusivt hos Telia og selvfølgelig til en rigtig god pris. OnePlus Open passer godt ind i vores sortiment, hvor vi stræber efter at tilbyde kunderne et stort udvalg af kvalitetstelefoner, så der er noget for enhver smag og pengepung,” siger Jakob Steen, kommerciel direktør for Telias privatforretning.

OnePlus Open er den første foldbare smartphone fra OnePlus’ hånd, og den er ifølge OnePlus udviklet til at udfordre det eksisterende marked for foldbare smartphones.

"Ordet 'Open' refererer ikke kun til det foldbare design, men også vores åbenhed over for at afsøge nye muligheder, som udviklingen af moderne teknologi tillader. OnePlus Open giver uovertruffen hardware, innovative softwarefunktioner og helt nye tjenester takket være det foldbare design, der er udført og udviklet i bedste Never Settle-tilgang. Med lanceringen af OnePlus Open er vi stolte af at kunne tilbyde en kompromisløs, foldbar flagskibsoplevelse til brugere i Danmark med et flagskib, der har til hensigt at revolutionere markedet for foldbare produkter,” siger Thor Gøtz, landechef for OnePlus Danmark.

To skærme og masser af underholdning

OnePlus Open er udstyret med to 2K 120Hz flydende AMOLED ProXDR-skærme: Coverskærmen er 6,31" stor med et billedformat på 20:09. Med en maksimal lysstyrke på 2800nits og 120Hz-opdateringshastighed for ultraklar, jævn og responsiv grafik på alle tidspunkter af dagen. Hvad angår beskyttelse, er coverskærmen beskyttet af Ceramic Guard som er op til 20% mere slagfast end Corning Gorilla Glass Victus.

Hvis du vil fordybe dig i indholdet, skal du åbne enheden til den store 7,82" hovedskærm, der kan prale af et screen-to-body ratio på 89,6%. Denne enestående hovedskærm er af samme høje kvalitet som coverskærmen og er forstærket af tre beskyttelseslag: ultratyndt glas, der sidder over det fleksible OLED, et lag TPU til afskærmning mod fysiske stød og en antireflekterende skærmbeskytter til at reducere hverdagens slitage.

Skærmen understøtter Open Dolby Vision-videoafspilning, og for at matche fantastiske billeder med imponerende lyd er OnePlus Open udstyret med en tredobbelt rumlig højttaleropsætning. Disse højttalere arbejder sammen med en proprietær rumlig lydalgoritme for at levere Dolby Atmos-lyd.

OnePlus Open har også, hvad der ser ud til at være en af de bedste kameraopsætninger på en foldbar telefon, da du finder et kamera med tre linser på bagsiden, der består af en 48MP hovedsensor, en 48MP ultra-wide og en 64MP periskop-linse med 6x in-sensor lossless zoom. Ud over kameraerne på bagsiden har Open også to selfie-kameraer: en 20MP-sensor på hovedskærmen og et 32MP-kamera på coverskærmen. OnePlus Open er den første foldbare smartphone, der bruger Sonys nye serie af revolutionerende billedsensorer i LYT-T808. Den 1/1,43 tommer store sensor kan prale af en pixelstørrelse på 1,12 μm.

Andre specifikationer for OnePlus Open inkluderer et top-end Snapdragon 8 Gen 2-chipsæt, 16 GB RAM og et 4.805 mAh-batteri, der understøtter 67 W opladning, selvom der ikke er trådløs opladning her.

Masser af power og lagerplads

Kraftcenteret, der driver det hele er Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform, over-the-top 16 GB LPDDR5X RAM accelereret af OnePlus' egen RAM-Vita-software og 512 GB UFS 4.0 skrivebeskyttet hukommelse (ROM). Det er virkelig meget RAM og lagerplads til prisen. OnePlus Open har et 4.805mAh batteri og 67W SUPERVOOC opladning, der oplader batteriet på OnePlus Open (fra 1-100%) på cirka 42 minutter. OnePlus Open understøtter også Wi-Fi 7 ud af boksen og "Dual 5G cellular"-forbindelse for hurtig og problemfri forbindelse. Alt dette skal sikre en kompromisløs hurtig og problemfri foldbar oplevelse i de kommende år.

