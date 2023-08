Vi er nu halvvejs inde i 2023, og indtil videre har det været et fantastisk år for telefoner, hvor alt fra Samsung Galaxy S23-serien til OnePlus 11 og Nothing Phone 2 er landet blandt mange andre. Google har endda lanceret Google Pixel Fold, som vi desværre ikke har fået i Danmark endnu.

Men der er stadig meget at komme efter, og mange af årets potentielt mest spændende udgivelser er endnu ikke landet. Vi taler om iPhone 15-serien og Google Pixel 8, som er blandt de mest ventede telefoner i 2023.

Og der er også mindre oplagte, men ikke mindre spændende, kommende telefoner fra mærker som Xiaomi, Motorola og mange flere.

Så nedenfor finder du de telefoner, vi ser mest frem til i resten af 2023. Det er telefoner, som i de fleste tilfælde sandsynligvis bliver gode - vi forventer, at mange kommer med i vores guide over de bedste telefoner - og som i det mindste bør være interessante, usædvanlige eller innovative.

Google Pixel 8

Et uofficielt billede af Google Pixel 8 (Image credit: @OnLeaks / MySmartPrice)

Google Pixel 7 og Pixel 7 Pro er fantastiske telefoner, og vi er spændte på at se, hvad Google finder på til Pixel 8, og takket være lækager og rygter har vi en ret god idé om, hvad vi kan forvente.

For det første vil den sandsynligvis bruge et Tensor 3-chipsæt, understøtte satellitkommunikation og måske have en 6,2-tommers skærm, 12 GB RAM og et kamera med to linser. Kameraet i Pixel 7 Pro er stadig et af vores yndlingskameraer i en mobil, så vi forventer, at Google Pixel 8 og 8 Pro kommer med nogle fantastiske kameraer og virkelig god software.

Vi har også set, hvordan Pixel 8 kan komme til at se ud, og det er ikke en stor visuel ændring fra Pixel 7, men det er allerede en af de mere karakteristiske telefoner, så det giver mening, at Google vil holde fast i dette design i et stykke tid.

Hold øje med mere information, for lækager og rygter vil helt sikkert begynde at dukke op i større mængder, når vi kommer tættere på telefonens lancering.

iPhone 15 Ultra

iPhone 14 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Det er klart, at hele iPhone 15-serien er ventet med stor spænding, men det er den alle rygter og informationer om en iPhone 15 Ultra, der gør os mest spændte.

Ifølge nogle rygter kan denne telefon komme i stedet for en iPhone 15 Pro Max (men ikke alle kilder er enige om, at navnet vil blive ændret).

Uanset navnet kan den få en stor specifikationsopgradering med bedre kameraer end selv iPhone 15 Pro, herunder en periskop-snapper med lang rækkevidde, sammen med et fokus på batterilevetid, en titaniumramme og en meget høj pris.

Den kommer sandsynligvis først på markedet i september 2023, hvis den overhovedet kommer, men det er en telefon, du måske bør spare op til, da iPhone 15 Ultra kan blive ekstremt dyr.

Google Pixel 8 Pro

The Google Pixel 7 Pro (Image credit: Future / Philip Berne)

Sammen med Google Pixel 8 forventer vi også at se den endnu mere avancerede Google Pixel 8 Pro i år.

Baseret på lækager kunne den ligne forgængeren på nogle måder, med en 6,7-tommers skærm, et tredje kamera på bagsiden til telefotooptagelser og - mærkeligt nok - et termometer på bagsiden, som kan bruges til at registrere temperaturen på din krop eller genstande.

Da Pixel Fold nu er tilgængelig (bare ikke i Danmark), bliver dette ikke Googles dyreste telefon, men med opdateringer af kamera og software, kan det blive Googles mest avancerede telefon til dato. Vi indrømmer blankt, at vi glæder os til at se, hvad Google finder på her.

vis man ser bort fra den konventionelle skærm, kan det blive virksomhedens mest avancerede.

iPhone 15 Pro

iPhone 14 Pro (Image credit: Future)

Selvom den ikke er helt så spændende som iPhone 15 Ultra, vil iPhone 15 Pro stadig være en af de bedste telefoner i 2023.

De store opgraderinger i år kan være et skift til USB-C (selv om det er tvivlsomt før 2024), et superkraftigt A17 Bionic-chipsæt, titaniumsider og tyndere kanter.

Så dette kunne på mange måder være som en mindre iPhone 15 Ultra (med en 6,1-tommers skærm sandsynligvis her). Rapporter tyder dog på, at iPhone 15 Pro ikke får det langtrækkende periskopkamera, som muligvis kommer til Ultra, så hvis du vil have de allerbedste iPhone-kameraer, skal du måske betale mere.