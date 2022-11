Youtube tester quiz-funktion

Verdens største videoplatform Youtube er gået i gang med at teste en ny funktion, der giver Youtube-creators med mindst 500 abonnenter at tilføje quizzer til opslag, de deler med deres community.

Det skriver tech-mediet TechCrunch ifølge Computerworld.

Den nye funktion er endnu kun en beta-udgave og kun tilgængelig for en lille skare af skabere på videoplatformen.

Quiz-funktionen er ifølge Youtube særlig attraktiv for uddannelseskanaler, der ønsker at give deres abonnenter mulighed for at teste deres viden af direkte på Youtube.

Den nye funktion blev offentliggjort i en video fra Youtube på Youtubes Creator Insider-kanal, hvor virksomheden rutinemæssigt deler produktopdateringer til skabere, besvarer deres spørgsmål samt lancerer eksperimenter og tests, Youtube har i støbeskeen. Det skriver Computerworld.

Den nye funktion anses, som værende et modsvar på tiltag fra konkurrenterne fra TikTok og Instagram, der begge tilbyder lignende indhold.

Samtidig giver quiz-funktionen mulighed for at få brugerne til at engagere sig endnu mere i det indhold, skaberne på Youtube deler, skriver Computerworld.