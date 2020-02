Vildt tilbud: Scor et 4K TV fra LG til under halv pris

Hvis du er klar til at tage en hurtig beslutning, har du mulighed for at begå et vaskeægte TV-kup i Elgiganten, der lige nu kører et forrygende godt tilbud på et 55 tommer stort high end LCD-TV med kant-LED fra LG.

Det drejer sig om modellen LG 55SM8600 fra producentens SM86-serie, som forhandleren har sat ned fra 9.999 kr. til blot 4.444 kr., hvilket altså vil sige, at du kan spare 56 procent.

Men du bør vitterlig være rap på aftrækkeren, for i skrivende stund har Elgiganten kun 25+ på lager online, og det er svært at forestille sig, at de ikke vil blive revet væk til den pris.

LG 55SM8600 (55") | 9.999,- 4.444,– | 56%|Elgiganten

Her får du et 55" Smart TV fra 2019 med blandt andet 4K-opløsning, Nano Cell-teknologi, Dolby Vision + Atmos samt den gyrobaserede fjernbetjening Magic Remote – til under halv pris.Se tilbud

Hvis du vil vide mere om LG 55SM8600 og dets specifikationer, eller ønsker at købe TV'et, kan du klikke dig direkte videre til forhandlerens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Kort om tilbuddet:

Tilbuddet gælder til og med søndag den 9. februar 2020, eller så langt beholdningen rækker – og i skrivende stund er der kun 25+ på lager online.

Du har dog også mulighed for at bestille TV'et online og afhente det 1 time efter i en af de 28 Elgiganten-butikker, hvor det p.t. er på lager. På forhandlerens produktside kan du se hvilke butikker, der er tale om.