Vestager tror på historiske ændringer for tech-giganter

Ny lovgivning fra EU kommer for alvor til at sætte tommelskruerne på de store tech-giganterne.

Det mener den danske konkurrencekommissær og ledende næstformand for EU-Kommissionen Margrethe Vestager, skriver erhvervsmediet Finans.

Margrethe Vestager er blevet kendt i det meste af verden for at tage kampen op mod de største amerikanske it-virksomheder og udskrive millionstore bøder for at overtræde

Men de store bøder kan ikke klare opgaven alene, mener Vestager. Der er brug for et mere fundamentalt opgør. Et opgør som EU har taget nu, mener hun.

“Nu sætter vores demokrati sig igennem. Der kan ikke være et sted, hvor man sætter sig uden for demokratiets rækkevidde. Det synes jeg principielt er meget vigtigt. Og det er første gang, at vores demokrati siger: Der kan ikke være en digital verden, hvor demokratiet ikke har adgang,” siger Margrethe Vestager til Finans.

Den nye lovgivning indeholder blandt andet en lovpakke, som den danske EU-politiker Christel Schaldemose (S) har stået i spidsen for.

Lovpakken gør blandt andet op med såkaldte "dark patterns", som er de mekanismer, som virksomheder anvender til at skubbe brugerne i retning af en bestemt adfærd, når de bruger deres hjemmesider eller apps.

Men lovgivningen har også fået hård kritik. Blandt andet fra Jacob Riisgaard, der står bag webshoppen Coolshop.

Han langede blandt andet ud efter Margrethe Vestager for ikke at være ambitiøs nok og løse de problemer virksomheder som Coolshop står over for.