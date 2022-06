Tysk vagthund åbner sag mod Apple

Den tyske konkurrencemyndighed Bundeskartellamt har åbnet en undersøgelse af Apples meget omtalte privacy-funktion App Tracking Transparancy (ATT), som blev lanceret for cirka et år siden.

Bundeskartellamt oplyser i en pressemeddelelse, at det sker på baggrund af mistanke om, at funktionaliteten er konkurrenceforvridende.

Reglen betyder, at iPhone-brugere skal give deres eksplicitte tilsagn, hvis en tredjeparts app skal kunne få lov til at tracke brugerne på tværs af flere apps eller hjemmesider. Det skriver Computerworld.

Det har sendt chokbølger gennem Silicon Valley, hvor virksomheder med annoncedrevne forretningsmodeller, nu får forringet deres muligheder for at tjene penge.

Især Facebook har været rasende over reglen, og det vurderes at reglerne allerede har kostet Facebook mere end 10 milliarder dollar.

Facebook-stifteren Mark Zuckerberg har tidligere argumenteret for, at Apple misbruger sin dominerende positionen til egen fordel, og i højere er motiveret af et ønske om at dominere konkurrenterne end om at beskytte brugerne.

”Apple har et hvert tænkeligt incitament til at bruge sin dominerende platforms-position til at gribe ind i hvordan andre apps fungerer, hvilket de regelmæssigt gør til fordel for egne apps,” lød det ifølge Computerworld fra Mark Zuckerberg.

Det er beskyldninger som disse, at det tyske Bundeskartellamt nu skal granske, og ifølge Andreas Mundt, chef for Bundeskartellamt, er der god grund til tvivle på Apples motiver.

”Et selskab som Apple, der er i en position, hvor det på egne hånd kan fastsætte regler for sit økosystem og især App Store, burde indføre regler der fremmer konkurrencen. Men vi har grund til at tvivle på, at det er tilfældet i denne sag, når vi kan se, at reglerne gælder for tredjeparter, men ikke for Apple selv,” lyder det ifølge Andreas Mundt, der står i spidsen for Bundeskartellamt.