The Umbrella Academy sæson 3: alt hvad vi ved indtil videre

The Umbrella Academy sæson 3: vigtige oplysninger - Lanceres engang i 2022

- Nye Umbrella Academy plakater teaser om et team up med en tidligere fjende

- En Euphoria stjerne er angiveligt blevet castet til en rolle, der endnu ikke er afsløret

- Tv-tilpasningen siges at "finde sin egen vej" væk fra bøgerne

Ventetiden på The Umbrella Academy sæson 3 kan ikke vare meget længere nu. Da Netflix langsomt øger sin marketingkampagne for tv-seriens tilbagevenden, er det kun et spørgsmål om tid, før udgivelsesdatoen bliver afsløret.

Og det er også på tide. Det er mere end 18 måneder siden, sæson 2 blev sendt på Netflix, og mens den igangværende pandemi bremsede produktionen af The Umbrella Academy sæson 3, er vi desperate efter at blive genforenet med vores yndlingsgruppe af superhelte.

Så mens vi venter på, at The Umbrella Academys tredje sæson får en konkret lanceringsdato – en trailer ville også være godt – hvad er så nyt forud for sæsonens ankomst? Vi erfarede for nylig, at det populære Netflix show "finder sin egen vej" væk fra Gerard Way og Gabriel Bas grafiske romanserier, og at en vis Euphoria stjerne efter sigende er blevet castet til en rolle. Vi har også modtaget en masse nye Umbrella Academy plakater, som teaser om et team up med en af gruppens tidligere fjender. Spændende tider.

Det er dog ikke alt. Nedenfor finder du endnu mere information om The Umbrella Academy sæson 3, det potentielle plot, episodetitler, tilbagevendende og nye roller og mere. Spoilers følger for The Umbrella Academys første to sæsoner og tegneserierne.

The Umbrella Academy sæson 3 udgivelsesdato: 2022

The Umbrella Academy sæson 3 udgivelsesdato: hvad vi ved

Nummer Fem bliver en vigtig figur igen i The Umbrella Academy sæson 3. (Image credit: Netflix)

Vi har stadig ikke en officiel udgivelsesdato for Umbrella Academy sæson 3 endnu. Hvad vi dog ved, er, at den kommer i 2022. Som afsløret på showets officielle Twitter-konto, lanceres sæson 3 af The Umbrella Academy eksklusivt på Netflix engang i år:

pack your bags, brellys🪳 season 3 coming in 2022 https://t.co/ZY54sTF3ms pic.twitter.com/Bc14d2XJszOctober 1, 2021 See more

Med en masse plakater, der viser The Sparrow Academys plakater – mere om disse senere – udgivet på nytårsdag, begynder Netflix bestemt at øge sit salgsfremmende skub for sæson 3.

Så hvornår forventer vi, at The Umbrella Academys tredje udflugt officielt ankommer? Stranger Things 4 kommer i to dele den 27. maj og den 1. juli, og Netflix vil ikke sætte to af sine største shows op mod hinanden. Vi ville heller ikke forvente, at The Umbrella Academy udsendes hurtigt efter, da vi formoder, at Netflix vil tage en pause mellem disse to tunge hits.

Med det taget i betragtning, ville vi blive overraskede, hvis The Umbrella Academys tredje sæson lanceres inden august. Selvom vi ville være meget glade for at tage fejl på den front.

The Umbrella Academy sæson 3 trailer

The Umbrella Academy sæson 3 trailer: er der en?

The Umbrella Academy får nye fjender i sæson 3. (Image credit: Netflix)

Nej. Forhåbentlig går der dog ikke for lang tid, før en trailer udkommer. Vi opdaterer denne sektion, når den kommer online.

The Umbrella Academy sæson 3 plot

The Umbrella Academy sæson 3 plot: hvad kan vi forvente?

Luthers superstyrke vil blive vist igen i The Umbrella Academy sæson 3. (Image credit: Netflix)

Med to apokalypser afværget, er der en god chance for, at forebyggelsen af en form for Armageddon vil være på dagsordenen igen. Det ville være et forfriskende temposkift, hvis det ikke sker, men i betragtning af, at der altid er en apokalyptisk trussel i tegneserierne, kan du forvente endnu en i The Umbrella Academy sæson 3.

Det, der dog er klart, er, at The Umbrella Academy vil møde en tilsvarende magtfuld gruppe af individer. Den sidste scene i sæson 2 introducerede os til The Sparrow Academy, et alternativ reality ensemble med deres egne evner.

Sparrow Academy blev introduceret på de sidste sider af The Umbrella Academys seneste bind med grafiske romaner – Hotel Oblivion – så de er ikke en original superheltegruppe eksklusivt udviklet til showet. Alligevel vil det være fantastisk at se dem få deres live-action-debut.

Vi tjekker også ind på Hotel Oblivion. For de uindviede er dette et rumfængsel i hotelstil, hvor galaksens værste superskurke er blevet fængslet (i tegneserierne) af The Umbrella Academy og andre superhelte. Så forvent nogle nye skurke, når sæson 3 ankommer.

What excites The Umbrella Academy stars Elliot Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman about Season 3? pic.twitter.com/SsC5uo2sidMay 13, 2021 See more

Vi vil dykke ned i, hvordan The Sparrow Academy kunne tage højde for sæson 3 i en anden sektion, men lad os lige nu kort opsummere sæson 2s afslutning.

Efter at have tilbragt den første sæson i 2019 før de rejser til 1960'erne i sæson 2, befinder Hargreeves familien sig nu i en parallel dimension. Overraskende nok er Sir Reginald Hargreeves - surrogatfaren, hvis død modvilligt bragte søskende sammen igen i sæson 1 - i live. I det mindste i denne virkelighed, og det tager ikke lang tid, før hans berømte kolde forældrestil dukker op igen, da han afslører, at det velkendte hus "ikke er dit hjem". Det er hovedkvarteret for Sparrow Academy.

Normalt ville Sparrow Academy's cube fange Luther og kompagnis opmærksomhed (mere om dette om lidt). Til gruppens overraskelse bliver det afsløret, at Ben Hargreeves – familiens afdøde bror, der gav sit liv (igen) for at redde Diego, Allison, Klaus og Vanya i sæson 2 – er The Sparrows' vicekaptajn.

Det er heller ikke den elskelige Ben, som fans er vant til; snarere en uforskammet narcissist, der kun passer på sig selv. Justin H. Min, der portrætterer Ben, har afsløret, at han ikke forventede at vende tilbage efter sæson 2. I betragtning af at Ben ikke er en del af Sparrows i tegneserierne, var det en lige så overraskende vending for Min og seerne:

The Umbrella Academy star @justinhmin initially thought "Can you hug me as I go?" was the last scene he would ever film for the show... pic.twitter.com/G9I1CA1ZPIJune 23, 2021 See more

Vi kunne også få nogle flashbacks til dengang The Umbrella Academys medlemmer var børn i sæson 3. Ethan Hwang, der har portrætteret en ung Ben Hargreeves i de sidste to sæsoner, postede et Instagram billede, der viste ham sammen med Min, hvilket antyder, at han vender tilbage i en vis grad i showets næste sæson:

A post shared by Ethan Hwang (@ethantk23) A photo posted by on

Selvfølgelig kunne duoen bare hænge ud sammen, men efter vores mening er det for meget af en tilfældighed, at de mødtes, mens sæson 3 blev optaget. Hvis unge Ben vender tilbage, er der to mulige forklaringer.

Den første er, at vi får flashbacks til Bens barndom som medlem af Umbrella Academy, enten på individuel basis eller som en del af gruppen. Kunne vi finde ud af, hvordan han døde? Det er noget, der ville besvare nogle langvarige spørgsmål, som vi har til fanfavoritten.

Hvis det ikke er tilfældet, kunne vi se en ung Ben som en del af Sparrow Academy. Dette ville give os mulighed for at se, hvordan Sparrows' version af Ben voksede op, og hvorfor han er antitesen til den Ben, vi kendte fra sæson 1 og 2.

Væk fra vores egne plotspekulationer har Rita Arya, der spillede Lila i sæson 2 og vender tilbage til seriens tredje sæson, antydet sin karakters historie i den kommende sæson. Til ComicBook.com sagde hun: "Jeg håber, at publikum nyder at se Lila udvikle sig og se mere til hende. Jeg håber, at det bliver sjovt at se. Jeg havde det virkelig sjovt med at filme det og dykke dybere ned i hendes karakter mere og hendes forhold til familien mere. Så jeg håber, det kan ses."

A post shared by Steve Blackman (@steveblackmantv) A photo posted by on

I mellemtiden fortalte Emmy Raver-Lampman, der spiller Allison, for nylig til Collider, at The Umbrella Academy TV-show træder væk fra sit kildemateriale og skaber sin egen narrative vej.

"Vi løber ved siden af de grafiske romaner," sagde hun. "Men jeg tror slet ikke, at Steve er afhængig af de grafiske romaner, ved at have behov for, at det ordret skal afspejle præcis, hvad der sker i de grafiske romaner, og hvad der sker på skærmen.

"Men jeg ved, at Gerard og Steve er i konstant kommunikation. Så jeg tvivler ikke på, at de begge ved, hvad den anden har ideer om, og hvad den anden tænker. Jeg tror, der altid vil være en forbindelse der, men jo længere vi kommer i The Umbrella Academy, tv-programmet, så tror jeg, det finder sin egen vej. Det finder sin egen vej, hvilket er spændende. Jeg føler, at vi starter hver sæson, og jeg har aldrig rigtig nogen idé om, hvor vi er på vej hen... tredje sæson gør vi virkelig, virkelig vores egen ting, og jeg synes, serien har fundet nogle virkelig fede plots at følge og udforske."

The Umbrella Academy sæson 3 episodetitler

The Umbrella Academy sæson 3 episodetitler: hvad er de?

Er vi på vej mod The Umbrella Academy sæson 3's udgivelsesdato, Luther? (Image credit: CHRISTOS KALOHORIDIS/NETFLIX)

Titlerne for hver af sæson 3's episoder blev afsløret af showrunner Steve Blackman under dag 2 af Netflix Geeked Week i juni:

301: Meet the Family

302: World's Biggest Ball of Twine

303: Pocket Full of Lightning

304: Kugelblitz

305: Kindest Cut

306: Marigold

307: Auf Wiedersehen

308: Wedding at the End of the World

309: Six Bells

310: Oblivion

Fans af tegneserierne (inklusiv os selv) ved, hvad nogle af disse titler refererer til. Hvad os angår, tog vi et dybt dyk ned i tegneserierne for at se, hvad de kunne hentyde til ved sæson 3s titler, og den artikel kan du læse her.

The Umbrella Academy sæson 3 cast

The Umbrella Academy sæson 3 cast: hvem vender tilbage?

Forvent, at Klaus lave mere ballade i The Umbrella Academy sæson 3. (Image credit: Netflix)

Seriens otte hovedroller er tilbage i sæson 3:

Elliot Page som Vanya Hargreeves/Number Seven

Tom Hopper som Luther Hargreeves/Number One

David Castenada som Diego Hargreeves/Number Two

Emmy Raver-Lampman som Allison Hargreeves/Number Three

Robert Sheehan som Klaus Hargreeves/Number Four

Aidan Gallagher som Five/Number Five

Justin H. Min som Ben Hargreeves/Number Six, men han bliver Number Two i The Sparrow Academy denne gang

Rita Aryu som Lila Pitts

Colm Feore (Sir Reginald Hargreeves) burde være tilbage som surrogatfar for begge superheltegrupper. Adam Godley (Chimpansen Pogo) og Jordan Claire Robbins (Grace Hargreeves) vender muligvis også tilbage som alternative dimensioner af deres Umbrella Academy-modsætninger, men igen, vi mangler endnu at se en meddelelse om deres tilbagevenden.

Ritu Arya vil også være tilbage som Lila Pitts. The Humans og Last Christmas skuespillerinden, som optrådte første gang i sæson 2, bekræftede, at hun er tilbage via sin Instagram-historie på sæson 3s optagelsesdato. Og at dømme efter nye Umbrella Academy sæson 3 plakater (som du kan se nedenfor), vil hun slå sig sammen med sine tidligere modstandere denne gang.

Endelig har Euphoria stjernen Javon Walton tilsyneladende bekræftet, at han vil være en del af sæson 3s rollebesætning. Til Complex sagde Walton: "Euphoria har ført mig til andre store muligheder, som jeg har været super taknemmelig for... Jeg er med i Umbrella Academy i deres nye sæson, sæson 3." Der er dog intet ord om, hvem han skal spille endnu, og Netflix har heller ikke bekræftet hans involvering. Vi bliver nødt til at se, hvor vigtig en rolle han vil spille (hvis nogen), når en trailer eller udgivelsesdato offentliggøres.

The Umbrella Academy sæson 3: Hvem er Sparrow Academy?

The Umbrella Academy sæson 3: hvem er blevet castet som The Sparrow Academy?

Ben vil skifte side i The Umbrella Academy sæson 3. (Image credit: Netflix)

Spoilers for tegneserien The Umbrella Academy bind 3: Hotel Oblivion.

Hotel Oblivions slutning giver os kun ét rigtigt navn og én moniker, hvor sidstnævnte er gruppens leder alias Number One. I tegneserierne er det eneste andet Sparrow Academy-navn vi lærer Carla, som tager Vanya med for at møde gruppen, før de redder The Umbrella Academy fra at blive besejret af adskillige superskurke.

Desværre ser det ikke ud til, at Carla vil medvirke i sæson 3 – medmindre hendes afsløring bliver holdt tilbage – da Netflix allerede har bekræftet The Sparrow Academys rollebesætning og deres navne. Her er, hvem du kan forvente at se i hver rolle:

Justin Cornwell som Marcus Hargreeves/Number One

Britne Oldford som Fei Hargreeves/Number Three

Jake Epstein som Alphonso Hargreeves/Number Four

Genesis Rodriguez som Sloane Hargreeves/Number Five

Cazzie David som Jayme Hargreeves/Number Six

Ifølge Netflix (som rapporteret af IGN) vil The Sparrow Academy medlemmerne adskille sig fra nogle fra deres Umbrella Academy-modsætninger.

Marcus siges at være en født leder, der er "så klog, som han er stærk", mens Ben er en "machiavellisk taktiker", der er fokuseret på at tilrane sig Marcus som leder. Fei er en misantrop, der på trods af sit hårde ydre længes efter venner, og Alphonso er et pizzaelskende, ølslugende humoristisk individ, der bærer fysiske og mentale ar efter mange års kriminalitetsbekæmpelse.

Sloane er en "romantiker", der "føler et højere kosmisk væsen", der kalder på hende, mens Jayme er en ensom ulv, der nyder at give "frygtfremkaldende snerren" ud til enhver, hun anser for under sig. Vi får også Christopher/Number Seven, som er gruppens eksistentielle frygtfremkaldende psykronium cube, men der er endnu ikke noget bud på, hvem der lægger stemme til dette teammedlem.

Blackman postede for nylig en video af en Sparrow i aktion. I optagelser, der ser ud til at vise Davids Jayme, der flyver og derefter svæver i luften ved hjælp af en sele og noget teknologi. Giver det os en indikation af hendes kræfter? Vi håber det.

A post shared by Steve Blackman (@steveblackmantv) A photo posted by on

Og den 1. januar 2022 udgav Netflix karakterplakater for hvert Sparrow Academy medlem. Det inkluderer Christopher den telekinetiske cube, selvom der endnu ikke er noget ord om, hvem der lægger stemme til. Kunne det være Euphorias Javon Walton? Vi må vente og se:

A post shared by The Umbrella Academy (@umbrellaacad) A photo posted by on

Det ser ud til, at nogle Sparrows også er blevet såret under deres forskellige eskapader, at dømme efter Fei og Alphonsos plakater. Det siger måske noget om, hvordan Sparrows er mere magtfulde, ondskabsfulde eller dedikerede til at holde verden sikker, hvilket showrunner Steve Blackman hentyder til med en "vær meget bange" tagline i sit eget Instagram post, der indeholder karakterplakaterne.

Det ser ud til, at de vil være farligere end The Umbrella Academy:

A post shared by The Umbrella Academy (@umbrellaacad) A photo posted by on

I sit interview med Collider teaser Raver-Lampman om, hvordan de to superheltegrupper ville reagere på, at en anden træder ind på deres område. "Det føles som om der er en episk rivalisering, der er ved at ske," sagde hun. "Og jeg tror, The Umbrella Academy, de er aldrig rigtig blevet matchet før. De kæmper, og de har deres øjeblikke, men det hele er spændende, og man ved aldrig, om de kommer til at stige til toppen. Men så gør de det altid, og jeg ved ikke, om de nogensinde er blevet matchet på denne måde, hvor de stirrer på en anden version af sig selv. Så det er virkelig, virkelig spændende. Jeg er spændt på, at alle skal se, hvad der sker der."

The Umbrella Academy sæson 3: spørgsmål, vi skal have svar på

The Umbrella Academy sæson 3: hvilke spørgsmål skal besvares?

Sir Reginalds baggrundshistorie kan være nøglen til The Umbrella Academy sæson 3s plot. (Image credit: Netflix)

Spoilers for The Umbrella Academy tegneserier samt sæson 1 og 2.

The Umbrella Academy har opbygget en spændende kompleks mytologi, og det betyder, at der er masser af spørgsmål, som seerne skal have svar på.

Fans af tv-serien ved stadig ikke, hvorfor 43 børn uventet blev født den 1. oktober 1989 af mødre, der ikke var gravide, da dagen begyndte. Eller endda hvad der skete med de fleste af de børn. Way og Bás tegneserier afslører, hvordan dette blev til på de indledende sider af bind et – Apocalypse Suite – men hvis denne åbenbaring kommer frem i showet, vil vi ikke røbe den endnu.

I tegneserierne er 13 af det antal kendt som The Umbrella og Sparrow Academy medlemmer. Showet introducerede dog også Lila som en potentiel 14., som vi endnu ikke har set i de grafiske romaner.

Det betyder, at der stadig er 29 eller 30 – afhængigt af det medie du vælger – som endnu ikke er afsløret. Problemet nu er selvfølgelig, at tv-serien kunne gå foran tegneserierne (som Game of Thrones gjorde) og afsløre de individer, eller plot points, der kan komme til tegneserierne i fremtiden. Uanset hvad, kan vi se flere superhelte (eller superskurke) dukke op som en del af sæson 3.

Spoiler alert: There are 43 sparrows hidden throughout Season 2 of @UmbrellaAcad. Bet you can't tell us where they all are. pic.twitter.com/YFM4WiapBTAugust 6, 2020 See more

Så er der spørgsmål om sæson 2s anden store afsløring. Siden han fjernede sin menneskelige maske, ved vi nu, at Sir Reginald Hargreeves er et rumvæsen. Igen afslører tegneserierne hans sande identitet på Apocalypse Suites første sider, og dette kan vi spolere på grund af finalens afsløring.

I tegneserierne er Sir Reginald en verdenskendt videnskabsmand, iværksætter, opfinder og olympisk guldvinder. Åh, og et rumvæsen. Hans sande form er endnu ikke afsløret i de grafiske romaner, men det er sat fast, at tv-serien vil vise det på dette tidspunkt.

Harlan, Missys barn, der viser sig at have telekinetiske kræfter i slutningen af sæson 2, er også et stort mysterium. Hvis – og det er et stort hvis – han har en alternativ version i Sparrow Academys univers, kan han ende med at blive ven eller fjende for dem og The Umbrella Academy. Men vi forventer ikke, at han optræder i seriens tredje sæson.

Der er også det faktum, at vi ikke ved, hvem skurken er i sæson 3. Med The Commission under ny, venligere ledelse efter The Handlers formodede død i sæson 2, er det usandsynligt, at de bliver de onde igen.

Hvad så med, hvis sæson 3 begynder at introducere tegneseriernes superskurke i deres tv-tilpasning? Det er muligt, at The Sparrow Academy har at gøre med en trussel, der er langt større end nogen anden, som The Umbrella Academy har – du ved, hvis man ser bort fra to apokalypser – hvilket betyder, at Sparrows ville have brug for sidstnævntes hjælp.

Hvad kunne den trussel være? Nå, et hvilket som helst antal af superskurkene i tegneserierne. Doctor Terminal, The Perseus Corporation eller endda en anden superhelt som The Scientific Man ville være store modstandere. Af den slags, der ville kræve, at de til sidst lægger deres uenigheder til side og slår sig sammen, ville give et godt plot for sæson 3.