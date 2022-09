Stor Apple-skuffelse på vej

Det bliver næppe til det helt store hardware-show, når Apple inden længe løfter sløret for sine nye kollektion af Mac-enheder.

Hvor mærket har for sædvane at løfte sløret for sin nye Mac-kollektioner ved et event i oktober, synes udsigterne til sådan at show at være små, vurderer finansmediet Bloombergs Apple-analytiker Mark Gurman ifølge Computerworld i sit seneste nyhedsbrev.

I stedet forventer han, at Apple resterende produkter for 2022 vil blive lanceret i form af ’pressemeddelelser, opdateringer til hjemmeside samt produktpræsentationer ved udvalgte medlemmer af pressen,’ lyder det.

Apple skulle ellers ifølge rygtemøllen have en del lovende Mac-nyt i støbeskeen, skriver Computerworld.

Her skulle der både være en ny MacBook Pro 14 og 16 kollektion med M2-processor ombord blive til, mens Mac mini med både M2 og en ny ’M2 Pro’ chip blive til.

Dertil svirrer det med rygter om M2-baserede overhalinger til iPad Pro i både 11 og 12,9 tommer. Det skriver Computerworld.

Største nyhed kan dog vise sig at blive en længe ventet variant af Macbook Air, hvor skærmen får lov til at strække sig yderligere til omkring 15 tommer, mod 13,6 i den mindre 2022 model.

Hvad Apple i sidste ende vil fremvise, vil sandsynligvis blive konkretiseret omkring første eller anden uge i oktober, da der er deromkring at selskabet plejer at placere sine events. Sådan skriver Computerworld.