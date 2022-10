Stofa opsiger 40.000 kunder

Pr. 1. december kan Stofa, som er en del af Norlys, ikke længere levere tv og internet til selskabets kunder i og omkring Aarhus. Antenneforeningen Aarhus (AFAA) har ifølge Stofa’s pressemeddelelse ikke ønsket at fortsætte samarbejdet, hvilket tvinger Stofa til at opsige 40.000 kunder.

En voldgiftssag mellem Stofa og AFAA har resulteret i, at AFAA har besluttet at købe nettet i og omkring Aarhus. Det har de mulighed for, da der i kontrakten er en forkøbsret tilbage fra 1978, som de har ønsket at benytte. Sagen blev afgjort i august, og overdragelsen sker pr. 1. december. Det betyder, at AFAA fra 1. december har fuld råderet over nettet, og derfor også beslutter, hvem de ønsker at samarbejde med.

Stofa har i den forbindelse præsenteret flere forskellige tilbud, der sikrer, at Stofa fortsat kan levere tv og internet til de berørte kunder, men AFAA har valgt, at Stofa ikke skal være en del af nettet fremadrettet.

"Vi har gjort alt for at sikre, at kunderne ikke bliver påvirket af AFAAs overtagelse af nettet. AFAA har ikke ønsket at lade os forsætte som en af flere udbydere på nettet, og derfor bliver kunderne nu bragt i en situation, hvor de risikerer at stå uden tv og internet pr. 1. december. Det er vi virkelig kede af", siger Lise Bering, som er kommerciel direktør i Stofa.

Stofa er i en situation, hvor man ikke har andre muligheder end at opsige samtlige kunder på det net, som AFAA overtager pr. 1. december.

"Vi har samarbejdet med AFAA om at levere tv og internet til foreningens medlemmer i en meget lang årrække, og vi føler et stort ansvar over for kunderne. Det ærgrer os derfor meget, at AFAA har opsagt samarbejdet, og det her er en sag, som vi hverken har ønsket eller initieret. Men uden en aftale med AFAA kan vi ikke gøre andet end at opsige kunderne", siger Lise Bering.

De berørte kunder vil i løbet af den næste uges tid modtage enten et brev eller en mail fra Stofa, der beskriver, hvad de skal gøre, når forbindelsen lukker pr. 1. december.