Nogen laver en Elden Ring-version til Game Boy - og det er fantastisk

Elden Ring er måske nok et af de mest anmelderroste spil, der er udkommet i år, men her er det vigtige spørgsmål, som alle helt sikkert stiller sig selv (eller ej): "Hvorfor kan jeg ikke spille det på den originale Game Boy?"

Det behøver du heldigvis ikke spekulere over længere, for en Elden Ring-fan er begyndt at udvikle en "demake" af FromSoftware-spillet, der skalerer spillets kolossale åbne verden ned til at passe ind på Nintendos banebrydende håndholdte spillekonsol.

Og det bedste ved det hele? Udvikleren, Shin, har planer om at gøre Elden Ring-demaken spilbar på rigtig hardware. Det betyder, at hvis du har en gammel Game Boy liggende, kan du spille Elden Ring demake på den i stedet for en emulator på PC.

Shin delte et proof of concept for demaken på Elden Ring subreddit (tak, GamesRadar), hvor det hurtigt blev viralt. Det ét minut lange proof of concept-video viser en genskabelse af det første sted spillere af Elden Rings lander, Chapel of Anticipation, komplet med en boss-kamp med Grafted Scion til sidst. Selv om animationerne er meget simple på dette tidlige stadie, er det ikke desto mindre et imponerende koncept, som vi glæder os til at se mere af.

Udviklingen af Elden Ring-demaket lyder også til at gå godt, og Shin planlægger at have Limgrave - det første spilområde på Elden Rings - færdig ved udgangen af maj

Det geniale ved From Software demakes

Shins forsøg på at skabe en Elden Ring-demake til Game Boy er utroligt imponerende, men det er heller ikke første gang, at en fan har forsøgt at skabe en retroversion af en populær From Software-titel.

Tidligere i år udgav udvikleren Lilith Walther den færdige version af Bloodborne PSX, en demake af PS4-klassikeren, der emulerer udseendet og følelsen af et PS1-spil, komplet med detaljer som texture warping og dæmpet lyddesign. En humoristisk opfølger, Bloodborne Kart, er også under udvikling lige nu.

Der er helt klart noget tiltalende ved at genfortolke FromSoftwares spil som old-school klassikere, og det er fascinerende, at disse demakes trækker på to meget forskellige inspirationer. Bloodborne PSX minder om tidlige PS1 hack-n-slashers som Nightmare Creatures, mens Elden Ring demake'et minder om The Legend of Zelda: Link's Awakening.

Vi har endnu ikke set, hvor meget af Elden Ring Shin's demake vil dække. Som nævnt er PS5- og Xbox Series X|S titlen skræmmende stor, men vi er bestemt ivrige efter at se så meget som muligt af det fascinerende Lands Between oversat til et Game Boy-eventyr af udvikleren.