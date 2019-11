Spar stort på trådløst Arlo Pro overvågnings-pakke

Hvis det føles en kende utrygt at overlade dit hjem til sig selv, mens du er ude, kan sikkerhedskameraer være en fin løsning. Og lige nu har Dustin Home et godt tilbud på smart home overvågningssystemet Arlo Pro VMS4430, der blandt andet giver dig mulighed for at tjekke matriklen via din smartphone.

Overvågningssystemet, der er produceret af Netgear og omfatter en base samt fire trådløse HD-overvågningskameraer, er lige nu nedsat fra 4.711 kr. til 3.749 kr., hvilket altså vil sige, at du kan spare 20 procent.

Arlo Pro VMS4430 - base + 4 kameraer| 4.711 ,- 3.749,– | 20% |Dustin Home

Lige nu kan du spare en lille tusindlap på dette Arlo Pro overvågningssystem med en base og fire kameraer – samt alt, hvad du skal bruge for at sætte det op. OBS: Det fremgår ikke, hvor længe tilbuddet varer, så det gælder nok om at være hurtig på aftrækkeren.Se tilbud

Hvert HD-kamera har blandt andet en 130° vidvinkellinse, avanceret bevægelsessensor og tovejslyd, ligesom det er vandtæt med IP65-certificering og automatisk slår over til mørkesyn, når lyset forsvinder.

Selve basen har tilmed en smart feature, idet den har en indbygget sirene på 100+ decibel, der kan aktiveres enten via kameraets bevægelsessensor eller manuelt via den tilhørende Arlo-app.

Via app'en streamer Arlo Pro-systemet video direkte til din smartphone eller tablet, hvorfra du også kan foretage forskellige indstillinger, herunder valg af overvågning inden for bestemte tidsperioder.

Med systemet følger desuden Arlos gratis cloud-lagring af dine overvågningsfilm i de seneste syv dage, og det er også muligt at opgradere tjenesten, hvis du ønsker at gemme filmene længere.

Hvis du vil vide mere om Arlo Pro VMS4430, eller ønsker at købe overvågningssystemet, kan du klikke dig direkte videre til forhandlerens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Det fremgår ikke, hvor længe tilbuddet gælder, så det er nok en god idé at tage en hurtig beslutning, hvis du gerne vil score rabatten.