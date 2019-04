Smartphone-salget går tilbage i år

Analysefirmaet Gartner forventer, at smartphone-salget vil falde en anelse i 2019, men tror at markedet igen vil vækste i 2020, når de foldbare- samt 5G-enheder lander.

Analytikerne forudser, at salget vil falde med 0.5 procent fra 1.81 milliarder til 1.8 millarder i år, før det igen stiger med 1.2 procent til 1.83 milliarder over de næste 12 måneder. Tallene er de seneste i en række, der antyder en svag nedgang i denne sektor, afledt af stigende pricer, manglende innovation og et mættet marked.

Gartner siger, at forhandlerne må vænne sig til, at forbrugerne holder længere på deres enheder, og forudser en gennemsnitlig levetid på en smartphone i den dyre ende på 2.6 til 2.8 år i 2023.

Smartphone-salget

”Brugerne er nået til en grænse med ny teknologi og applikationer, hvilket betyder, at såfremt nye modeller ikke byder på markante nye funktioner, effektivitet eller oplevelser, hverken vil eller har brugerne behov for at opgradere,” sagde Roberta Cozza, forskningsleder hos Gartner.

”Som et resultat af dette, forventer vi at high-end-markedet for smartphones vil fortsætte med at gå nedad i udviklede markeder i løbet af 2019.”

Den første bølge af foldbare telefoner blev afsløret på Mobile World Congress (MWC) tidligere i år. Disse ventes i begyndelsen kun at tiltrække et nichepublikum, imens forhandlerne lancere disse eksperimentelle enheder, for at se hvordan kunderne vil bruge dem ude i virkeligheden. De ventes dog kun at sidde på fem procent af markedet i 2023.

”Vi forventer, at brugerne vil benytte foldbare telefoner, som de bruger enhver anden smartphone; samle den op hundredevis af gange om dagen, tilfældigt folde den ud og skrive på plastikskærmen, som hurtigt vil blive ridset afhængig af hvordan den foldes,” tilføjer Cozza.

”Over de næste fem år forventer vi, at foldbare telefoner vil forblive et nicheprodukt grundet de mange udfordringer i forhold til produktionen. Udver overfladen på skærmen, er prisen også en barriere, selvom vi forventer, at den vil falde med tiden. På nuværende tidspunkt er 15.000 til 20.000 for meget for de fleste, selv for de, som ønsker at være først med det nye.”