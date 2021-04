Slack: Pandemien får os til at fravælge e-mail

Den igangværende pandemi og det øgede omfang af arbejde hjemmefra ændrer den måde, vi ser på kommunikation, og det betyder også, at samarbejdsværktøjer fortrænger e-mail som det foretrukne værktøj, ifølge en ny undersøgelse fra Slack.

Undersøgelsen er baseret på svar fra omkring 3.000 personer, der arbejder hjemmefra eller andre steder udenfor kontoret. Af disse vil omkring 40% hellere afstå fra e-mail end en form for samarbejdsværktøj. En endnu større andel, halvdelen af de undersøgte it-beslutningstagere i Storbritannien, mener, at alternative kommunikationskanaler mere eller mindre vil erstatte e-mail inden for tre år.

Ikke overraskende viser Slacks undersøgelse, at ændringen i den offentlige mening er baseret på flere svagheder, der findes i e-mail som system - et system, der for nylig fejrede sit 50-års jubilæum.

Måske er den største bekymring, som brugerne skal bruge tid på, at styre deres indbakke i e-mail-klienten. Beregninger baseret på undersøgelsens svar viser, at samarbejdsværktøjer i gennemsnit kunne spare brugere lidt over 80 minutter om dagen eller næsten 7 timer pr. arbejdsuge.

En revolution indenfor samarbejde

Succesen med samarbejdsværktøjer var en kendsgerning, selv før pandemien tog verden som gidsler. Imidlertid har den store ændring i, hvordan og hvor vi arbejder, accelereret denne tendens, og værktøjer som Zoom, Microsoft Teams og Slack er nu velkendte for mange af os.

Selvom den igangværende vaccination muligvis åbner døren til at vende tilbage til at arbejde på et kontor igen, har samarbejdsværktøjerne alligevel taget et stærkt greb om virksomhedernes interne kommunikation. Af dem, der svarede på undersøgelsen ved at sige, at de aldrig havde brugt nogen form for samarbejdsværktøj før pandemien, svarede 78%, at de vil fortsætte med at gøre det, selv efter at situationen er vendt tilbage til normal.

En af de største fordele ved samarbejdsværktøjer er evnen til at opbygge gode relationer til kolleger, selv dem vi aldrig møder personligt. Undersøgelsen viser også, at disse tjenester betyder, at næsten alle brugere oplever et bedre forhold til deres nærmeste leder.

En vigtig faktor, der påvirker balancen, er at e-mail ses som en seriøs og klinisk måde at kommunikere på. Af dem, der svarede på undersøgelsen, svarede et flertal (54%), at de foretrækker at holde uformelle samtaler via samarbejdsværktøjer, og så mange som 80% ville hellere sende en vittighed eller en GIF via Slack i stedet for via e-mail.

"Mens det fortsat er det naturlige valg for mange traditionelle virksomheder, har pandemien også vist nogle svagheder i e-mail, især hvor ineffektiv det kan være at opretholde god teamkommunikation." siger Stuart Templeton, leder af Slack UK til TechRadar Pro.

"E-mail på arbejdspladsen er et værktøj, der er tilpasset til en begrænset beslutningstagning, der filtrerer information ud fra dem, der har mest brug for det. Den tid, hvor du blev inkluderet i lange e-mail-tråde, kan være forbi, og det er noget, vi kan alle være taknemmelige for."

Selvom der er mange fordele ved samarbejdsværktøjer, er der stadig nogle ting, der antyder, at e-mail vil leve videre, ikke mindst i kraft af milliarder af brugere og en enorm tilgængelighed i e-mail-standarden.

Mange hævder, at samarbejdsværktøjer kan alt, hvad e-mail også kan, mens andre hævder, at det er en urimelig sammenligning, og at værktøjerne adskiller sig i højere grad en som så.

Når det handler om et hurtigt spørgsmål eller en uformel samtale tilbyder samarbejdsværktøjerne et overlegent alternativ, men e-mail holder fortsat flaget højt, når det kommer til funktionel asynkron kommunikation.