Skarpt tilbud – spar 48% på en iRobot Roomba

I disse dage er CDON på banen med en stribe gode tilbud for at fejre, at webbutikken har fået et nyt og frisk look – og vi har plukket ét af de bedste til dig, der synes, at livet er for kort til støvsugning.

Der er tale om robotstøvsugeren iRobot Roomba 966, som forhandleren har sat ned fra 7.499 kr. til 3.899 kr. Det vil altså sige, at du kan opnå en besparelse på hele 3.600 kr. – eller 48 procent, om du vil. Og billigere bliver støvsugeren heller ikke lige pt. blandt de gængse forhandlere, viser vores pristjek.

iRobot Roomba 966| 7.499 ,- 3.899,– | 48% |CDON

Nu kan du spare 3.600 kr. på denne praktiske robotstøvsuger, som blandt andet har timerfunktion og app-styring. OBS: Det fremgår ikke, hvornår tilbuddet udløber, så slå gerne til i en fart, hvis du vil gøre brug af det.Se tilbud

En af de store fordele ved Roomba 966 er, at den kan kontrolleres fra din smartphone via iRobot HOME-app'en, hvor du for eksempel kan skemalægge din støvsugning og overvåge robotstøvsugerens aktivitet.

Desuden kommer støvsugeren med den amerikanske producent iRobots navigationssystem iAdapt 2.0, der gør, at den nemt kommer rundt over det hele i dit hjem samt selv holder styr på sin lokalitet.

Batteritiden er op til 75 minutter, og hvis Roomba 966 ikke når at gøre sit job færdig på den tid, kører den selv til opladning og genoptager automatisk arbejdet, når der igen er strøm på batteriet.

Hvis du vil vide mere om iRobot Roomba 966, eller ønsker at købe robotstøvsugeren, kan du klikke dig direkte videre til forhandlerens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Føler du dig fristet til at lade Roomba 966 overtage støvsugningen, er det bare om at tage en hurtig beslutning, da det ikke fremgår, hvor længe tilbuddet varer.