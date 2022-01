Sensor til måling af blodsukker har lange udsigter

I flere år har vi hørt, at Apple kan være i gang med at udvikle værktøjer til Apple Watch, så det kan måle blodsukker (glukose) niveauet på brugeren på en ikke-invasiv måde. Der har også været rygter om en sensor til at måle blodtryk. Begge funktioner er stadig mulige, men vi skal nok ikke forvente os at se dem lige med det samme.

I hvert fald ikke hvis vi skal tro Mark Gurman, der i sit seneste Power ON-nyhedsbrev hævder, at de to nævnte funktioner ikke er lige på trapperne. I stedet mener han, at vi formentlig må vente helt frem til anden halvdel af 2025 for at se en måler til blodsukker-niveau i et Apple Watch.

Det er nogenlunde samme historie, når det gælder en sensor til blodtrykket, hvor han mener, at der kommer til at gå yderligere mindst 2-3 år.

Med det sagt har andre selskaber allerede introduceret måling af blodtryk i deres nyeste smartwatches. Ulempen er dog, at man hele tiden skal kalibrere den med en rigtig blodtryksmåler. Det kan dog tænkes, at det ikke kommer til at være nødvendigt med Apples variant.

Det lader imidlertid til, at man ikke skal håbe på, at de omtalte funktioner finder vej til Apple Watch allerede i Series 8.

Det nye, vi kan forvente os af Series 8 handler ifølge rygterne nok nærmere om et nyt design.