Er det fremtiden: Pust på Apple Watch - så svarer det

Det lyder måske skørt, men det er faktisk et rigtigt patent, som Patently Apple har fundet og kaldes for 'blow detection'.

Hvis det er op til Apple, kan kommende Apple Watch-modeller modtage kommandoer ved, at man puster på det.

Ifølge patentbeskrivelsen er et potentielt scenarie, at man som bruger har hænderne fulde og i samme sekund kommer der en telefonsamtale, der dukker op på uret som en notifikation. I stedet for at skulle stille alle sagerne fra sig, kan man så takket være patentet puste på uret for at besvare samtalen.

Det kan også være praktisk, hvis man sidder i et møde eller i en undervisningssituation og lidt diskret vil afvise en samtale. Så er det bare at puste på uret og alt de andre ser, er, at man trækker vejret. Det skriver Mobil.nu

Som sagt lyder det lidt skørt, men som Mobil.nu skriver - så er det ikke så langt ude, som man skulle tro. Nintendos DS-konsol har haft nogle spil, som Cooking mama, hvor man som bruger skulle blæse ind i konsollens mikrofon for at udføre visse opgaver i spillet.

Vi har ikke set den slags teknologi eller koncept blive brugt i andre sammenhænge, så det er nok derfor, det virker lidt tosset. Om det til sidst bliver en reel funktion i Apple Watch, må tiden vise.

Lige nu er det sådan, at hvis man vil tale med sit Apple Watch, kan man enten gøre det via Siri eller ved at røre ved det.