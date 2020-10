Samsungs Galaxy S20 Ultra er ikke overraskende meget svær at reparere

Samsungs seneste flagskibstelefon - Galaxy S20 Ultra – har været forbi gutterne på iFixit og er blevet splittet til atomer, for at afsløre, hvor svært det er at reparere telefonen. Det gik ikke så godt.

Enheden fik en karakter på 3 ud af 10 mulige fra iFixit – et firma som er kendt for at lave tests som disse på de fleste moderne gadgets – hvor de telefoner, som er lettest at reparere, får topkarakter.

Rapporten giver os et indblik i hvordan telefonen ser ud på indersiden, men det at nå dertil, er i sig selv besværligt. iFixit har noteret sig, at bagsiden af glas er noget nær umulig at få af, på grund af måden den er limet fast, hvilket er nødvendigt, før man kan komme ind til telefonens indre.

Et andet væsentligt punkt er det fastlimede batteri inden i Galaxy S20 Ultra. Dette er noget Samsung tidligere har gjort med sine flagskibe – de benyttede samme metode i Galaxy S10 – men iFixit siger at det er endnu sværere at fjerne batteriet i den nyeste enhed. iFixit har også noteret sig, at skulle skærmen gå i stykker, er den svær at erstatte. Rapporten afslører, ”en helt almindelig skærmreparation kræver, at telefonen bliver fuldstændig skilt ad eller at halvdelen af telefonen skiftes.”

Sådan ser Samsung Galaxy S20 Ultra ud, når man skiller den ad (Image credit: iFixIt)

Som en positiv detalje har de noteret sig, at alle skruer inde i Samsung Galaxy S20 Ultra er de samme Philips-skruer. Skulle du have behov for at skille telefonen ad, behøver du derfor ikke bekymre dig om, hvor de enkelte skruer skal sidde. Den manglende 3,5mm hovedtelefonudgang betyder desuden, at der vil være mere slid på USB-C-porten i bunden af enheden.

Dette er godt at vide, hvis du overvejer at investere i en Galaxy S20 Ultra, ligesom det er interessant at bemærke sig, at telefonen har fået samme karakter, som Samsung Galaxy S10 fik i de samme tests sidste år.

Det betyder naturligvis ikke, at det er umuligt at reparere din telefon, hvis det skulle blive nødvendigt, men det er sværere end man lige skulle tro. Vores råd er derfor, hvis du får behov for at få repareret din Galaxy S20 Ultra en gang i fremtiden, at benytte et certificeret værksted.

Kilde: Android Authority