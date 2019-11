Samsung QLED-tv nedsat med 20% i denne weekend

Rykker du i en fart, er der gode penge at spare på et 55 tommer smart tv med QLED-skærm hos Elgiganten, der har tilbud på Samsungs QE55Q67R-model i denne weekend.

Tv'et er nedsat fra 9.999 kr. til 7.999 kr., så du kan altså score to tusindlapper i rabat, hvis du slår til inden for de kommende par dage.

Modellen kan prale af næsten alle de bogstavforkortelser, et tv-hjerte kan begære: Som nævnt kommer tv'et med en QLED-skærm. QLED står for Quantum Dot LED og er Samsungs egen teknologi, der kort sagt sikrer flotte og naturtro farver.

Samtidig har tv'et 4K-opløsning (3840 x 2160), som er fire gange højere end Full HD-opløsning, samt AI Upscaling og Quantum HDR 4x-teknologi. Sidstnævnte gør ifølge producenten, at mørke områder i billedet bliver endnu mørkere og lyse områder bliver endnu lysere, så du får et mere realistisk billede.

Hvis du vil vide mere om Samsung QE55Q67R og modellens specifikationer, eller ønsker at købe tv'et, kan du klikke dig direkte videre til Elgigantens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Tilbuddet gælder kun til søndag den 3. november, hvis lageret da ikke slipper op forinden. I skrivende stund er tv'et tilgængeligt i 36 af Elgigantens varehuse landet over, men bestiller du via webshoppen, bør du være opmærksom på, at det først forventes på lager online den 13. november 2019.