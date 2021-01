Samsung Galaxy S21-lanceringen: Fem ting vi forventer at se

Der kommer nye enheder og måske overraskelser, når Samsung Galaxy S21-mobiltelefoner lanceres den 14. januar i løbet af CES 2021. Vi har hørt mange rygter om mobilierne, så vi har en god idé om, hvad hvordan de bliver - men der er altid en chance for, at Samsung vil overraske os fuldstændigt med nye produkter.

Nye Samsung-mobiltelefoner på CES? Ja, Samsung lancerer sine nye mobiltelefoner over en måned tidligere, end de normalt gør i slutningen af ​​februar for at time det med den mobilfokuserede Mobile World Congress-begivenhed.

Selvom virksomheden ikke eksplicit har forklaret, hvorfor tidsplanen har ændret sig, gætter vi på, at Samsung griber chancen for at præsentere dette års første store mobiltelefoner, fordi de store begivenheder sker online lige nu.

Så hvad forventer vi at se ved lanceringsbegivenheden den 14. januar? Rygter peger på tre mobiltelefoner, og i betragtning af at begivenheden er dedikeret til at præsentere dem, handler det meste om, hvad vi har hørt om deres specifikationer og funktioner.

Men vi kan også se på tidligere lanceringer for at prøve at finde ud af, hvad Samsung kan introducere sammen med mobiltelefoner og eventuelle teasere for kommende produkter i løbet af året. Dette kan være alt fra trådløse hovedtelefoner, smartwatches, foldbare mobiltelefoner eller noget helt andet.

Nå, her er hvad vi forventer at se, fra mest sandsynlige til helt spekulative overraskelser.

(Image credit: Future)

Tre mobiltelefoner - med lavere priser?

Alle de rygter, vi har hørt, peger på tre mobiltelefoner i S21-serien: Samsung Galaxy S21, S21 Plus og S21 Ultra - altså alle tre opgraderede udgaver af de tilsvarende S20.

I de danske versioner af S21 kommer chipsættet Exynos 2100 til at udgøre hjernen, sammen med Android 11.

Tidlige læk afslørede blandt andet potentielle designs til dette års mobiltelefoner: i stedet for en blok, med alle de bageste kameraer, er de placeret lodret i øverste venstre hjørne på bagsiden af ​​telefonen - tre kameraer til S21 og S21 Plus. S21 Ultra får måske fem kameraer.

I øvrigt ser designet meget ud som sidste års modeller, selvom skærmhullet er flyttet til toppen af ​​skærmen. Med hensyn til specifikationer har vi hørt, at S21 har en 6,2" skærm, S21 Plus en 6,7" skærm og S21 Ultra en 6,8". De to førstnævnte har muligvis Full HD Plus-opløsninger for at holde prisen nede. S21 Ultra får de bedste specifikationer med WQHD Plus-opløsning.

Forgængeren Samsung Galaxy S20 Ultra (Image credit: Future)

Samsung S21 Ultra: Mere ultra end nogensinde ... med en S-pen?

Samsung Galaxy S20 Ultra efterfulgte flagskibet Samsung S10 5G og tradition tro forventes S21 Ultra at være den mest kraftfulde mobiltelefon, som Samsung nogensinde har frigivet. Men nu antyder rygter, at S21 Ultra får endnu flere ekstrafunktioner der adskiller den fra sine billigere søskende. Noget, der kan være med til at retfærdiggøre den højere pris.

Det er dog værd at bemærke, at der rygter vil vide, at Samsung Galaxy S21 Ultra bliver billigere end sidste års S20 Ultra.

S21 Ultra forventes at være den eneste mobiltelefon i serien, der har en WQHD Plus-opløsning (tæt på 3200 x 1440 pixels, som dens forgænger havde), men vil også være i stand til at øge sin opdateringshastighed til 120 Hz på samme tid. Det kan S20-serien ikke.

Tidlige læk peger på, at S20-ultra får flere kameraer på bagsiden end S20 og arver det primære kamera på 108 MP og ultravidvinkel kameraet på 12 MP fra sin forgænger. Den nye mobil får angiveligt en ekstra telelinse med optisk zoom på 3x, 5x og endda 10x.

Derudover understøtter den sandsynligvis S-pen. Det har skabt tvivl om Note-seriens fremtid. Ifølge nogle rygter bliver den snart fortid, og lader Samsung fokusere på den foldbare Z-serie.

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy Buds Pro kan også dukke op

Det rygtes, at Samsung Galaxy Buds Pro er et par ægte trådløse earbuds, der kan konkurrere med AirPods Pro, og rygter antyder kraftigt, at de lanceres sammen med Samsung S21-serien.

Galaxy Buds Pro forventes at have aktiv støjreduktion, men vil efter sigende have længere batterilevetid og en IPX7-klassificering - altså være mere modstandsdygtige overfor regn og sved. De får efter sigende have AKG-tunet lyd, 6,5 mm diskanthøjtaler og 11 mm basdrivere med dobbelt koaksiale højttalere (ifølge XDA-Developers), Bluetooth 5.1-understøttelse og kan have en 3D-rumlig lydfunktion for mere fordybende lydoplevelser (som når du ser Dolby Atmos-film).

Buds Pro rygtes at koste omkring $199. Det svarer til ca. 1.200 kr., men en mere realistisk pris herhjemme ligger nok tættere på 1.500 kr. som også Apple AirPods Pro koster. Det vil dog ikke være nogen kæmpe overraskelse, hvis Samsung vælger at prissætte dem lidt billigere end konkurrenten.

(Image credit: Tile)

Samsung SmartTag

Et andet produkt, der efter sigende lanceres med S21-mobiltelefonerne, er Samsung SmartTag, der menes at være små Tile-lignende sporingsenheder, som kan sætte på alt og overvåge med din mobil eller en anden enhed.

Ifølge rygter vil Samsung SmartTags være små nok til at kunne fastgøres dine nøgler eller lægge en lomme i din taske eller tegnebog for at holde styr på dem via Bluetooth. Vi har set fotos, der viser produktet, som viser et lille rundt produkt med et hul til en nøglering eller ledning og muligvis har en fysisk knap, der får din parrede mobil til at ringe (hvis du f.eks. Har din SmartTag, men ikke kan finde mobilen).

Vi har også hørt en potentiel pris på 15 euro (lidt under 100 kr.) takket være Ishan Agarwal og 91Mobiles. Hvis prisen passer på det danske marked, hvilket er ret tvivlsomt, bliver Samsung SmartTags billigere end Tile og kommer på gaden før Apples AirTags, der har været rygter om i årevis.

(Image credit: Future)

Endnu en foldbar enhed - og muligvis en billig model

Selvom vi ikke har hørt nogen rygter om, at Samsung planlægger at præsentere en ny foldbar mobil ved begivenheden den 14. januar. Men vi forventer i det mindste en teaser for en model, der muligvis lanceres senere på året. Hvorfor? Fordi Samsung tidligere har gjort det som en "One More Thing" for at afrunde tidligere lanceringer af S-serien og note-serien.

Så hvilken foldeanordning bliver det? Måske en teaser af Galaxy Z Fold 3 eller en opdateret version af Galaxy Z Fold 2, selvom vi endnu ikke har hørt noget om, at nogen af ​​dem er klar til lancering endnu. Vi ved dog, at Samsung arbejder på en foldbar mobil til en lidt mere overkommelig pris. Det vil der sikkert være meget mere efterspørgsel efter end de nuværende foldbare mobiler, der kan koste helt op til det dobbelte af de dyreste flagskibsmodeller.

Måske bliver det noget helt andet. Vi har nemlig også hørt rygter om en form for ruldbar mobil. Det er ikke så sandsynligt, men det vil være en velkommen overraskelse.