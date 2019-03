Samsung Galaxy S10 får måske avanceret fingeraftryksscanner i skærmen

Der har verseret talrige rygter om, at Samsung Galaxy S10 får en fingeraftryksscanner indbygget i skærmen, og nye forlydender peger på, at det kan blive den mest avancerede, vi endnu har set i en telefon.

ETNews rapporterer, at ifølge Taiwan Economic Daily, vil Samsung udstyre Galaxy S10 med en tredje-generations Qualcomm ultrasonisk scanner.

Vi har før hørt rygter om, at Samsung ville bruge en ultrasonisk scanner fra Qualcomm. Ultrasonisk scanning er bedre end optisk (som nogle indbyggede fingeraftryksscannere bruger), da scanningen kan kortlægge et 3D-billede af din finger, fremfor i 2D. Men det nye er, at det kan blive en tredje-generations scanner.

Det vil i så fald være første gang, at den tredje generation af Qualcomms scanner bliver taget i brug. Og selv om de nøjagtige opgraderinger i denne version ikke er kendt endnu, så udgør den givetvis en stor forbedring i forhold til tidligere indbyggede fingeraftryksscannere.

Bedre end nogensinde

For eksempel kan anden generation af scanneren fungere gennem glas på en tykkelse af op til 800 mikrometer (mod originalens 300 mikrometer), så den næste model vil sandsynligvis kunne virke igennem endnu tykkere glas. Og det vil betyde, at Samsung ikke behøver at gå på kompromis med kvaliteten eller holdbarheden af skærmen på Galaxy S10 for at indarbejde scanneren.

Vi kan også få andre opgraderinger, men selv om vi ikke gør, så byder tidligere versioner af Qualcomms scanner allerede på masser af fordele: De kan for eksempel fungere, når det er vådt, ligesom de kan måle blodgennemstrømning og hjerteslag, hvilket vil gøre Samsung i stand til at inkludere sundheds-tracking i den nye telefon.

Der er selvfølgelig kun tale om et rygte indtil videre. Men hvis Samsung vitterlig indbygger en top-scanner i skærmen, fremfor en almindelig scanner, så kan Galaxy S10 blive telefonen, der virkelig får indbyggede fingeraftryksscannere til at brage igennem - og samtidig kan det blive et tungtvejende salgsargument for mobilen

Via Phone Arena