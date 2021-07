Salling Group i shitstorm: Fjerner ansigtskameraer

Det blev et kortvarigt liv for ansigtskameraerne i føtex og Bilka. Efter få måneders overvågning bliver de nu fjernet.

For mindre end en uge siden kom det frem, at Bilka og føtex ansigtsovervåger kunder ved selvbetjeningskasserne. Den gang lød begrundelsen fra Salling Group, at det er et præventivt tiltag for at forebygge tyverier.

Men efter diverse skriverier og adskillige kundehenvendelser har koncernen nu besluttet sig for at sløjfe kameraerne i selvbetjeningskasserne.

Det oplyser supermarkedsgiganten i en mail til TV2 ØSTJYLLAND:



"Vi ønsker kun, at vores kunder er glade og tilfredse, og da nogle af vores loyale kunder har følt sig generet af den test, vi har kørt med det lille kamera, stopper vi det. Vi forstår den undren og beklager den forvirring, det har givet anledning til. Baggrunden har været et ønske om at begrænse butikstyveri, hvor vi hvert år oplever tyveri for et stort millionbeløb i vores butikker og varehuse. Men vi lytter til vores kunder og vil i stedet arbejde med andre måder at begrænse tyverierne", skriver kommunikationskonsulent ved Salling Group Jacob Krogsgaard Nielsen.

Salling Group står bag butikker som Netto, føtex og Bilka, og ansigtskameraerne har indtil videre fundet vej til 73 butikker. Men nu bliver initiativet altså rullet tilbage over hele landet.