Salget af Apples AirTags eksploderer

Apples AirTags kan bruges til at finde forsvunden bagage, hvilket kan være nyttigt i en tid med kaos i landets lufthavne, og derfor stiger salget nu eksplosivt.

Strejker, aflyste fly og en relativ ustabil situation i lufthavnene den seneste tid har gjort, at forbrugerne er blevet mere opmærksomme på Apple-produktet for at have mulighed for at spore bagage, som for eksempel går tabt eller bliver forsinket. Det skriver Computerworld.

Denne stigning mærkes særligt hos Humac.

"I Humac mærkede vi i den grad den øgede interesse for Apples AirTags. Fra juni til juli steg vores salg med 500 procent," siger Michael Bech, administrerende direktør i Humac til meremobil.dk.

AirTag kan placeres i tasker, kufferter eller som vedhæng på ens nøgler.

Airtags har tidligere haft kontroverser, da produktet har kunne bruges til at spore andre mennesker uden, de ved det.

Apple medlte i starten af året, at selskabet ville ændre i opsætningen af selskabets omstridte sporings-enheder AirTag, så de bliver mindre anvendelige til at spore brugere uden, at de opdager det.

Blandt ændringerne var blandt andet at nu sikre, at brugerne tidligere får besked, når en ukendt AirTag følger dem.

Desuden skal ikke-opdagede AirTags være nemmere at finde ved hjælp af en mere tydelig alarm, ligesom den kraftigere chip, som er placeret i nyere iPhones, skal udnyttes til med funktionen Precision Finding at føre brugeren direkte til selv skjulte AirTags.

Desuden vil AirTag sende en alert til brugerens iPhone, når AirTag giver lyd fra sig. Hidtil har den lille AirTag alene givet et ping fra sig.

"AirTag blev designet til at hjælpe folk med at lokalisere deres ejendele og ikke til at tracke mennesker eller andre mennesker ejendom," meddelte Apple.

Selskabet pegede dengang på, at det havde arbejdet tæt sammen med både myndigheder og sikkerheds-organisationer på at sikre AirTag mod misbrug.