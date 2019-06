Oppo fremviser usynligt selfie-kamera som er skjult under skærmen

I kampen om at tilbyde mobilbrugerne mere skærmplads, arbejder smartphone-producenterne hårdt på at gøre deres frontkameraer så små og diskrete som muligt. Det er af denne årsag at vi har set skærmhak, kamerahuller og senest også pop-up-kameraer.

Flere af disse løsninger er måske smarte fra et designmæssigt synspunkt, men de må samtidig ses som et kompromis – for hvem vil egentlig have skærmhak og kamerahuller midt i skærmen på deres flotte nye telefon? Men vi accepterer det, da der ikke findes bedre løsninger. Men nu kan det måske være slut med at gå på kompromis, for Oppo har frigivet en video, som demonstrerer verdens første frontkamera, som er skjult bag skærmen.

For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience – prepare to be amazed. 📲You are taking a very first look at our under-display selfie camera technology. RT! 🤯 pic.twitter.com/FrqB6RiJaYJune 3, 2019

Videoen som du kan se herover, viser en telefon helt uden hak og huller (og der er heller ikke noget pop-up-kamera), men som alligevel kan tage selfies. I videoen ser vi hvordan en hvid ring dukker op øverst i højre hjørne af skærmen, som indikation på hvor det usynlige kamera er placeret.

Den kinesiske producent har tidligere benyttet sig af pop-up-kameraer i Find X , Oppo F11 Pro og den nye Oppo Reno 5G , men det giver næsten sig selv, at en telefon med så få bevægelige dele som muligt er at foretrække, fremfor en mekanisme, som kan gå i stykker efter længere tids brug.

Oppo har ikke afsløret hvornår vi kan forvente at se denne kamerateknologi i et færdigt produkt, men selskabet er kendt for at introducere nye teknologier på markedet ganske hurtigt, så der er gode chancer for at vi får det at se inden alt for længe.

Det bliver dog ikke nødvendigvis let at få fingre i den her i Danmark, da Oppos telefoner ikke sælges igennem de officielle kanaler. Det kan måske ændre sig, men vi må vente og se hvad der sker.