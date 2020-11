Nye AMD-grafikkort lander før PS5 og Xbox Series X

Vi har i et stykke tid vidst, at AMD RDNA 2 både skal sidde i de to kommende konsoller fra Sony og Microsoft, samt være kernen i nye grafikkort, men det virker nu ret sikkert, at Big Navi-grafikkortene vil dukke op i butikkerne før PS5 og Xbox Series X.

Nyheden stammer fra Bank of America Securities Global Technology Conference, hvor AMDs CFO, Devinder Kumar, bekræftede, at de længe ventede Big Navi-kort bliver de første RDNA 2-produkter på markedet. I og med vi allerede ved, at de to kommende konsoller vil bruge denne GPU-arkitektur, og at de vil udkomme omkring november 2020, er det sandsynligt, at vi får en ny topmodel at se fra AMD ganske snart.

Netop nu peger rygter imod, at vi får et nyt grafikkort at se i oktober, og vi har til og med set spor efter det nye kort i Linux-drivere.

Kumar bekræftede også tidsrummet for hvornår grafikkortet skal lanceres ved at sige, at AMD er på rette spor med lanceringen af næste generations Zen 3 CPU’er og RDNA 2 GPU’er sent i 2020. Vi forestiller os at AMD kommer til at afsløre de nye Ryzen 4000-processorer og RDNA 2-grafikkort i august eller september, og at de vil kunne købes kort efter dette. Er du en af de mange, som har ventet på disse kort, så du kan prøve ray tracing uden at behøve investere i et Nvidia Turing-kort, så skal du altså vide, at du nok ikke behøver vente så længe igen, før du kan få fingre i et af de nye kort.

Kilde: PC Gamer