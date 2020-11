Ny MacBook på vej? Apple inviterer til endnu en lancering

Apple har udsendt en digital invitation til et event den 10. november. Alt tyder på, at årets sidste produktpræsentation kommer til at handle om nye MacBooks og måske endda den længe ventede 12" store ARM MacBook.

(Image credit: Apple)

Invitationen, der kryptisk begynder med "En ting mere" (One More Thing) nævner ikke noget om anledningen. Kun tidspunktet 10. november kl. 19 (dansk tid).

Vi har allerede fået iPhone 12 , og der har længe været rygter om den nye 12" MacBook, så det er så godt som sikkert den, Apple vil præsentere. Men det er også sidste udkald for det. vi ikke har set endnu - f.eks. AirTags , som der også har været rygter om længe.

Kommer den ARM-baserede A14 Macbook endelig?

Apple har allerede har fortalt, at man dropper Intel i MacBooks til fordel for sin egen silicium, baseret på ARM-arkitekturen . Der har været en masse snak om ARM-processorer i de senere år med få nye Windows 10-systemer, der kører på ARM-processorer, som den nye Lenovo Flex 5G.

ARM-arkitekturen er især udbredt på mobiler og tablets, så den er bygget til at være særdeles energieffektiv, men ikke helt så kraftige som Intel- eller AMD.

Det kan Apples overgang til ARM ændre fra Apple ændre ved at afsætte ressourcer og ekspertise hos en af ​​verdens førende teknologiske giganter hvad angår lette og batterieffektive processorer.

De ARM-systemer, vi har set fra andre producenter, har været lovende - men ikke helt konkurrencedygtige. Så Apples engagement i ARM være et nybrud i CPU-verdenen, hvis det lykkes. Hvis det gør kan vi glæde os til betydeligt billigere MacBooks, hvilket i sig selv ville være en stor gevinst for Apple.

Det mangler vi selvfølgelig stadig at se. Men om under to uger, begynder vi forhåbentlig at få en reel fornemmelse af MacBooks fremtid.

Det er naturligvis stadig at se, men forhåbentlig begynder vi at få en reel fornemmelse af MacBooks fremtid om lidt under to uger.

One More Thing-eventet rummer måske afsløringen af noget, vi har hørt rygter om i årevis: AirTags, som er en lille brik, du sætter på ting, som du så kan spore via dine Apple-enheder

Vi forventede, at se dem tidligere i år i betragtning af AirTags-referencer, vi så i stykker af koden til iOS 14 . Men ved præsentationen af Apple Watch 6 og iPhone 12 senere på året, blev det ikke nævnt. Så derfor gik vi ud fra, at de ikke ville komme på markedet i år. Eventet er næsten helt sikkert sidste chance for at præsentere dem på en stor scene.

Selvom begivenheden fokuserer på den ARM-drevne MacBook, kan præsentationen af AirTags give eventet lidt mere tyngde. Det finder vi ud af om lidt over en uge.