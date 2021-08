Ny app vil levere dine dagligvare-indkøb på 10 minutter

Den tyske udbringnings-app Gorillas går nu ind på det danske marked.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

Tjenesten bliver i første omgang lanceret i København, hvor folk kan bruge appen til at bestille indkøb af dagligvarer.

Appen lover ifølge Finans, at der maksimalt kommer til at gå 10 minutter fra at kunden bestiller et produkt på sin smartphone til, at en af tjenestens bude står foran døren.

Det kan blandt andet sig gøre, fordi Gorillas lokale mikrovarelagre placeret i de enkelte bydele.

”Hvis du er godt i gang med dine koldhævede boller og er løbet tør for bagepapir, eller du mangler karry til boller i karry-retten om aftenen, og du samtidig tænker, at du godt lige kunne tænke dig en bøf fra Slagter Lund, så er vi relevante,” siger Ann-Sophie Adamsen, der står for udrulningen af Gorillas tjeneste i Norden, til Finans.

Gorillas blev stiftet i den tyske hovedstad Berlin af Kağan Sümer og Jörg Kattner i maj 2020, og selskabet er blevet betegnet som en af de hurtigst voksende startups i Europa.

Siden stiftelsen har Gorillas ekspanderet til mere end 40 forskellige europæiske byer og i marts rejste selskabet 290 millioner dollar i en kapitalrunde.

I forbindelse med den store kapitalrunden opnåede Gorillas såkaldt unicorn-status med en værdifastsættelse på over én milliard dollar.

På det danske marked vil Gorillas kunne udfordre internetsupermarkeder som Nemlig.com, men tjenesten vil også komme til at konkurrere direkte med takeaway-tjenesten Wolt, der for nylig annoncerede, at selskabet vil lancere en dagligvaretjenesten efter næsten samme koncept som Gorillas.