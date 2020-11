Nvidia klar med en “spændende” afsløring af grafikkort d. 14. maj

Nvidia har annonceret, at de vil afholde sin længeventede GTC 2020 keynote online d. 14. maj. Præsentationen vil være optaget på forhånd og kan ses på firmaets YouTube-kanal fra d. 14 maj kl. 15.00 dansk tid. Oprindeligt skulle afsløringen have fundet sted d. 23. marts, men dette blev aflyst grundet spredningen af Covid-19.

Firmaer udtaler: “Huan (Nvidias administrerende direktør) vil gennemgå firmaets seneste innovationer inden for AI, high performance computing, data science, automatiske maskiner, sundhed og grafik under den på forhånd optagede keynote.”

Det er naturligt nok grafikdelen, som de fleste er interesserede i, eftersom Nvidia forventes snart forventes at afsløre noget stort inden for grafikkort. Men før du bliver for ophidset, er der næppe tale om RTX 3000-serien, men i stedet, som rygtebørsen og tidligere lanceringer peger på, en ny form for server-GPU.

Interessant indblik

Det bliver dog stadig interessant at få første kig på en 7nm GPU fra Nvidia (tidligere spekulation går på, at Nvidia har skruet op for sine 7nm bestillinger, hvilket kunne pege på, at dette er byggestenen til næste generation af GeForce-kort – samt de første og tungere GPU’er).

Får vi lov at se en 7nm server-GPU, samt får viden om hvilken ydelse den vil kunne levere, kan det give os en idé om hvad vi vil kunne forvente os af GeForce-grafikkort henvendt til forbrugere – i hvert fald til en vis grad.

Hvem ved, måske løfter Nvidia en anelse for sløret på RTX 3000-produkterne (især fordi præsentationen kommer til at foregå på YouTube, hvor alle kan følge med – vi forventer et stort publikum). Men det er naturligvis ikke garanteret.

Vi er tidligere blevet lovet ”spændende” nye produktnyheder, som Nvidia ville dele på GTC, så uanset hvad de ender med at vise frem, skal vi heldigvis ikke vente ret meget længere – kun et par uger.