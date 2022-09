Nvidia RTX 4090: Udgivelsesdato, pris og nyheder

SENESTE NYT: Det er nu officielt blevet bekræftet, at RTX 4090 lanceres den 12. oktober! Prisen starter fra 14.990 kr, har 24 GB GDDR6X-hukommelse og en ydeevne på mellem to og fire gange så hurtigt som RTX 3090 Ti. Derudover har vi også lært mere om RTX 4080.

Under Nvidia GeForce Beyond-begivenheden på GTC 2022 har virksomheden vist en utrolig detaljeret simulering af RacerX, som tilsyneladende kører på en enkelt næste-generations Nvidias Ada Lovelace-arkitektur (opens in new tab), og vi går ud fra, at det var den almægtige RTX 4090.

De nye grafikkort kommer med 76 milliarder transistorer og byder på en ny teknologi kaldet Shader Execution Reordering (SER), som lover tre gange så høj ray-tracing-ydeevne. De vil også have en ny Tensor Core-type med forbedret tensorbehandling. Disse GPU'er lover en stigning i spilydelse på minimum 25% takket være SER.

Nvidia (Image credit: Nvidia)

RTX 4090: Andre nye oplysninger

Nvidias Real-Time Denoisers er en ny teknik, der reducerer antallet af stråler, som er nødvendige for strålesporet belysning og skygger, hvilket forbedrer ydeevnen og stabiliteten. DLSS vil naturligvis også være til stede i den nye generation, hvilket giver mulighed for bedre framerates ved højere opløsninger ved hjælp af AI-behandling - teoretisk set op til 16K.

Ada vil have DLSS 3, som kan generere hele billeder på én gang i stedet for pixel-for-pixel-forudsigelse. Det gør det muligt at opnå op til fire gange så høj spilydeevne sammenlignet med brute-force-gengivelse uden DLSS. Det giver også RTX GPU'en mulighed for at gengive spil hurtigere, end CPU'en er i stand til at følge med i CPU-begrænsede spil.

Der er også en ny teknologi kaldet RTX Remix, som bruger AI til at forbedre aktiver i gamle spil ved hjælp af en RTX Mod Pack (De brugte Morrowind som et eksempel). Det er i øjeblikket uklart, om dette vil være tilgængeligt til brug på tidligere generations RTX GPU'er.

Lad os komme til sagen

Hvad er det? Nvidias næste flagskibs-grafikkort

Nvidias næste flagskibs-grafikkort Hvornår lanceres det? Den 12. oktober

Den 12. oktober Hvad kommer det til at koste? Priserne starter fra 14.990 kr

Lanceringsdato

Den nye Ada Lovelace GPU-kerne. (Image credit: Nvidia)

Founder's Edition lanceres den 12. oktober

Tredjepartsmodeller lanceres sandsynligvis samme dag

Nu har vi endelig fået en bekræftet lanceringsdato for RTX 4090: 12. oktober 2022. Det er en lille forsinkelse fra Nvidias sædvanlige to-årige udgivelsesplan, men forsinkelsen skyldes formentlig pandemien.

Nvidia GeForce RTX 3080 (opens in new tab) blev lanceret den 17. september 2020, efterfulgt af Nvidia GeForce RTX 3090 den 24. september. Nvidia GeForce RTX 3070 blev lanceret den 28. oktober 2020.

Vi venter stadig på detaljer om de mulige RTX 4070 og 4060 GPU'er, men RTX 4080 blev afsløret samtidig med RTX 4090 og lanceres højst sandsynligt senere i november. Vi har dog stadig ingen officiel dato.

Pris

(Image credit: Chiphell)

Priserne starter fra 14.990 kr

Tredjepartsversioner kommer højst sandsynligt til at koste mere

Tidligere rygter talte om ”premium-modeller”, men der er ingen officielle nyheder om dem endnu

Priserne i Danmark starter fra 14.990 kr. Det er et par tusind kroner mere end for RTX 3090.

Priserne på kryptovalutaer er faldet i de seneste måneder, hvilket har sænket efterspørgslen efter avancerede grafikkort fra kryptominere, og selvom chipmanglen stadig er et problem, regner vi ikke med at der bliver nær så stort et pres på som i 2020 og 2021, så vi satser på at det rent faktisk bliver muligt at købe RTX 4090 til den anbefalede salgspris.

Specifikationer

(Image credit: Chiphell)

16.384 CUDA-kerner

24 GB GDDR6X VRAM

512 Tensor-kerner, 128 RT-kerner, 21,2 Gbps effektiv memory clock

Indtil videre ved vi, at RTX 4090 vil have en mægtig 24 GB GDDR6X-hukommelseskonfiguration, drevet af en GPU-matrice med 76 milliarder transistorer. Den nye Ada Lovelace mikroarkitektur vil indeholde en ny streaming multiprocessor med 90 shader TFLOP'er og dobbelt så meget energieffektivitet som den tidligere model. Lovelace vil også byde på nye 3. generations ray-tracing-kerner og op til 1.400 4. generations Tensor TFLOP'er.

NVIDIA har specificeret, at RTX 490 tilbyder op til det dobbelte af RTX 3090 Ti's ydeevne i nuværende spil, samtidig med at den samme graffikkorteffekt på 450W.