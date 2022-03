Manglen på grafikkort ser ud til at lette lidt

Tanken om at finde et grafikkort til en overkommelig pris på det nuværende marked, hvor priserne for mange grafikkorts vedkommende er steget voldsomt i takt med at udbuddet er faldet, føles næsten umulig, men det ser ud til, at priserne på de højt eftertragtede GPU'er endelig er begyndt at falde i nogle områder af verden. Priserne har rettet sig så meget, at nogle af de nye kort endda er blevet set til salg under deres vejledende udsalgspris.

Mindfactory, en kendt tech-forhandler baseret i Tyskland, lagde i sidste weekend en side fuld af tilbud ud, som omfattede en håndfuld AMD Radeon 6500 XT-kort fra tredjepartsfabrikanter.

Både ASRock Radeon RX 6500XT Challenger ITX og Gigabyte Radeon RX 6500 XT Eagle kunne fås til 199 € (knap 1.500 kr.), da de oprindeligt blev offentliggjort, men Tom's Hardware bemærker i sin egen dækning, at den billigste model siden er steget til 248 € (ca. 1.850 kr.).

For kontekstens skyld var den vejledende udsalgspris på AMD Radeon 6500 XT i Tyskland €209 (ca. 1.560 kr.), selvom det ikke er en GPU vi vil anbefale som en "opgradering", medmindre du har noget alvorligt forældet udstyr i din nuværende PC. 6500 XT kæmper for at konkurrere med meget ældre grafikkort, så hvis du stadig har noget som et Nvidia GeForce GTX 1660 eller endda et AMD Radeon RX 580, så er det faktisk bedre at holde dig til det, du har indtil videre.

Alligevel er det et godt begynder-grafikkort, især hvis du har planer om at køre spil og applikationer, der ikke stiller alt for høje krav til computerkraften. Vi glæder os over historien, fordi det er en indikation for, at der er ved at ske nogle vigtige ændringer på markedet. Det indikerer i vores øjne, at der er er sket forbedringer af lagerbeholdningen og det kan varsle et generelt fald i priserne på grafikkort generelt (selvom vi ikke kunne finde andre eksempler på, at prisen på grafikkort er dykket under deres oprindelige vejledende udsalgspris).

Vil dette være et grafikkort, du vil sætte alt ind for at skaffe til dine spil i 4K-opløsning eller køre krævende 3D-programmer? Sandsynligvis ikke, men det lover godt for alle, der har holdt øjnene åbne for den dyrere hardware som Nvidia GeForce RTX 3080 eller RTX 3060. Med lidt held vil priserne på de flere af de nuværende AMD- og Nvidia-GPU'er begynde at fald til et overkommeligt niveau, før vi ser RDNA 3 og RTX 4000-serien for alvor gøre deres indtog.

Kommer vi nogensinde til at se billigere grafikkort igen?

En TechRadar-læser har sendt flere sammenligningsgrafer (se ovenfor) til vores TechRadar kolleger i England. De grafer viser, at priserne på Nvidia-grafikkort er faldet på eBay fra november 2021 til slutningen af februar i år.

Når man ser på tallene, er prisen på alle kort fra det mægtige RTX 3090 til det ydmyge GTX 1050 faldet fra de meget høje priser, vi så efter starten af chipmanglen. Selv om priserne på nye kort hos forhandlerne stadig hurtigt ender højere end producentens vejledende udsalgspris, så er de altså lige så stille på vej ned, og der lader til at være bedre lagerbeholdninger rundt omkring.

Det grafikkort, der oplevede den mindste prisændring, var RTX 3060 Ti med et fald på 10 %, men det skyldes sandsynligvis, at det er et meget eftertragtet kort, fordi det både er gamere og folk, der bruger det til kryptomining, som alle vil have fingre i kortet.

Mange store producenter, herunder AMD, Intel og Nvidia, forudsiger alle, at markedet for grafikkort vil se en stor forbedring mht. priser senest i 2023. Det ser ud til at tallene også peger i den retning. Det er der flere gode grunde til. Den ene er, at Ethereum (en populær kryptovaluta) vil skifte fra en proof of work til en proof of stake-model, som er mere besværlig at mine med grafikkort. Samtidig er der ved at blive bygget en række nye halvleder-støberier for at afhjælpe den igangværende chipmangel.

De rigtig billige grafikkort er langt ude i fremtiden, og det kan være, at priserne nu bare ender på et højere niveau end tidligere. Men i det mindste er situationen ved at blive bedre. Hvem ved, måske kan du snart få fingrene i dit drømmekort uden at skulle sælge alle dine andre ejendele for at finansiere det.