Nvidia beklager, at grafikkortet RTX 3090 bliver udsolgt før lancering

Nvidias GeForce RTX 390 kan købes fra i dag i udenlandske butikker, men firmaet har taget toppen af forventningerne til grafikkortet. Nvidia har bekræftet, at det nye grafikkort giver relativ lille forbedring af 4K-gaming i forhold til RTX 3080, og at forhandlernes lagerbeholdning af det bliver stærkt begrænset ved lanceringen.

I et blogindlæg fortæller Nvidia, at RTX 3090 i gennemsnit er omkring 10-15 % hurtigere end RTX 3080 ved 4K-gaming (og 50 % hurtigere end forgængeren Titan RTX. )

Nogle havde håbet på en forskel på omkring 20 %, som den nyligt lækkede benchmark lovede, set i lyset af prisforskellen på RTX 3080 og 3090. Men et nyere læk afslørede, at forbedringen ville være tættere på 10 %, hvilket Nvidia nu har bekræftet. Afhængig af spillet, kan du måske få en forbedring på 15 %.

En del PC-gamere og potentielle købere har ikke lagt skjul på deres skuffelse på diverse fora. Interessant nok ville blogindlægget minde os om, at denne GPU først og fremmest er til indholdsskabere og forskere. Efterfølgeren til Titan RTX har skiftet navn til 3090, men "ekstreme gamere", der vil game i 8K blev nævnt til sidst.

I de benchmarks, der blev præsenteret i grafikken er Blender, Autodesk og lignende. 4K-gaming benchmarks blev kun nævnt i en bisætning.

Nedtoner forventningerne

Måske er det, i et eller andet omfang, Nvidias forsøg på at nedtone den umiddelbare købelyst omkring RTX 3090 og de ødelæggende forventninger til lagerbeholdningen.

Nvidia skriver "Vi byggede GeForce RTX 3090 til en unik gruppe brugere, ligesom med Titan RTX før det. Vi vil derfor på forhånd gerne beklage, at de kommer i et begrænset antal på lanceringsdagen."

RTX 3080 blev udsolgt på få minutter. Så vi må gå ud fra, at RTX 3090 forsvinder før man kan nå at blinke. På Reddit er der historier om folk, der har ligget et døgn i kø for at få deres skinnende nye grafikkort.

Når alt kommer til alt må Nvidia være klar over, hvor hurtigt RTX 3090 kommer til at være udsolgt. På eBay betaler folk mere eller mindre samme pris for det ældre 3080. Så bemærkningen om lagerbeholdningen handler tydeligvis om at komme kritikken i forkøbet, med en underspillet påmindelse om, at dette kort ikke er for alle gamere; men primært til de seriøse og tunge GPU-opgaver. Så ved man, at man ikke skal blive skuffet over, at der ikke er flere tilbage.

Måske får afsløringen af forbedringen på 10 % ved 4K-gaming, nogle til at vente tålmodigt på, at RTX 3080 kommer på lager igen. Eller til helt at vente på den rygtede 20 GB udgave af samme grafikkort, angiveligt sammen med AMDs Big Navi-afsløring