Nu kommer Sex and the City-fortsættelsen

And Just Like That… er et nyt kapitel af den populære HBO-serie ’Sex and the City’. Vi følger Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) og Charlotte (Kristin Davis), når de navigerer i livet i 50’erne, hvor deres liv og venskab bliver endnu mere kompliceret.

HBO Max Originalserien And Just Like That… får premiere torsdag d. 9. december. Serien er produceret af Michael Patrick King og består af ti episoder. De to første episoder bliver tilgængelige på premieredagen, hvorefter de øvrige otte afsnit udgives en gang om ugen – hver torsdag.

Udover de velkendte hovedroller medvirker; Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson og Evan Handler.

Seriens executive producere er Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi og Michael Patrick King. Manuskriptforfattere inkluderer; Michael Patrick King, Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Julie Rottenberg og Elisa Zuritsky.

HBO-serien ’Sex and the City’ er skabt af Darren Star og er baseret på bogen “Sex and the City” af Candace Bushnell.