Nu kan du snart gå endnu mere i dybden på dine Zoom-møder

Videoopkaldsplatform Zoom udruller en ny funktion i videokonference-softwaren, der giver mødeværter mulighed for at lade de øvrige gæster deltage på en mere engagerende og samarbejdsvillig måde.

Immersive View lader værten på et møde bringe deltagerne ind i et rum, hvor der kan samarbejdes i et virtuelt mødelokale, der minder om, hvordan Together Mode fungerer i Microsoft Teams.

Uanset om du ønsker at skabe en følelse af at være sammen i et klasseværelse, et bestyrelseslokale, et auditorium eller et hvilket som helst sted, du har et billede eller en video af, kan Zoom's Immersive View bruges til at samle op til 25 deltagere i et ensartet mødemiljø.

Immersive View

For at komme i gang med at bruge Immersive View in Zoom, skal møde- og webinar-værter vælge det ved at klikke på View-knappen øverst til højre i applikationen. Herfra kan det besluttes, om softwaren skal placere deltagerne automatisk i rummet, eller det kan gøres manuelt, hvis det skal være muligt at tilføje eller fjerne deltagere.

Når et møde er startet, kan værter let flytte deltagerne rundt imellem forskellige rum og endda ændre størrelsen på en deltagers billede for at give en mere autentisk oplevelse. En vært kan også skifte tilbage til højttaler eller gallerivisning til enhver tid under et møde.

Zoom har givet brugerne et par rum til at komme i gang, men man kan også uploade egne fotos, der skal bruges som scener/rum - eller endda egne videoer. Det er også værd at bemærke, at Immerse View endnu ikke er tilgængeligt, når du bruger softwarens Breakout Rooms, og at optagelser af Immersive View endnu ikke understøttes.

Det kan være udmattende at tilbringe en hel dag, hvor man er afhængig af videokonference-software, men forhåbentlig kan Zooms nye Immersive View-funktion hjælpe med at bryde noget af monotonien hos de, der stadig arbejder eksternt.