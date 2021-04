Microsoft Teams ser ud til at være en del af arbejdslivet mange år frem

Det sidste år har introduceret mange af os til online-konference platforme som Microsoft Teams, men de seneste udgivelser fra dets moderselskab synes at antyde, at videoopkald bestemt er kommet for at blive.

Videokonference har oplevet en enorm vækst over hele verden under pandemien, da arbejdsstyrken er tvunget til at arbejde hjemmefra, med online-møder som den bedste måde at holde kontakten på.

Men efter en indledende stigning i popularitet er spørgsmålet nu for Zoom og Microsoft Teams, hvordan man holder deres tilbud relevante i det, der snart ser ud til at blive et fuldt hybrid arbejdsliv, opdelt mellem kontor og hjem.

Surface Headphones 2+ for Business

Microsoft afslørede i denne uge en række nye tilføjelser, hvoraf den primære nyhed var en ny, mere kraftfuld Surface Laptop 4.

Men udover den nye bærbare computer var der masser af opgraderet tilbehør, herunder headset, og de nye Surface Headphones 2+ for Business, som alle har dedikerede Microsoft Teams-knapper.

Microsoft har allerede lanceret skærme og hovedtelefoner med dedikerede Teams-knapper, og disse nye tilføjelser ser ud til at cementere opfattelsen, at videoopkaldsplatformen forbliver en vigtig del af virksomhedens arbejde i lang tid frem.

De dedikerede Microsoft Teams knapper på den nye Surface Headphones 2 + for Business (Image credit: Microsoft)

Prisen er $ 299,99 og fås kun i sort. Surface Headphones 2+ for Business ligner den originale Surface Headphones 2, der blev lanceret i maj 2020, med de samme funktioner og batterilevetid, hvilket betyder, at dette mere er en opdatering end en helt ny udgivelse.

Men virksomheden siger, at Surface Headphones 2+ for Business "gør dit team i stand til at arbejde med hovedtelefoner, der lader dem være tilsluttet og produktive" og tilbyder "fordybende Microsoft Teams-opkald i høj kvalitet". Det tilføjes, at hovedtelefonerne er "certificeret til Microsoft Teams".

Den tekniske oversigt for Surface Headphones 2+ giver ikke videre ekstra detaljer, bortset fra at hovedtelefonerne "lever op til lyd-/videospecifikationsstandarder, mens de er i brug med Teams-software for at sikre en opkaldsoplevelse i høj kvalitet", og at Microsoft Teams opkald blev brugt i interne batteri- og lydkvalitetsforsøg. Der er også en ny dongle med et lys der viser, når du er på lydløs, hvilket forhåbentlig minimerer risikoen for pinligheder...

Surface Headphones 2 + nye dongle giver besked, når du er på 'mute' (Image credit: Microsoft)

Imidlertid vil Microsoft Teams-knappen uden tvivl være en stor fordel for tunge brugere, med muligheden for at deltage i opkald eller bringe Teams på forkant med blot ét tryk på en knap, ligesom at integrerede opkaldskontroller vil appellere til mange.

Det er klart, at videokonferencer og hybridarbejde er kommet for at blive, og Microsoft er den første store producent, der går fuldt og helt ind i denne vision - nu er det op til konkurrenterne at følge trop. Kommer der mon snart et Zoom-headset? Tiden vil vise det....