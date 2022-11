Nu går Elon Musk i krig med Apple og Google

Elon Musk har præsenteret sine planer for Twitters fremtid, og her ser det ud til, at rigmanden kan støde sammen med Apple og Google på sigt.

Tesla-stifteren vil nemlig øge omsætningen i virksomheden med abonnementer, og dette kan potentielt ende i en konflikt med to af USA's største tech-giganter, skriver CNBC ifølge Computerworld.

'Twitter 2.0' er navnet på planen for det sociale medie, der fremover skal tjene penge via abonnementer. Elon Musk er dog utilfreds med udsigten til, at Google og Apple skal have en bid af kagen i form af gebyrer.

For nyligt brokkede Elon Musk sig på Twitter over netop gebyrerne, som Apple og Google tager.

"App Store-gebyrer er åbenlyst alt for høje i forhold til IOS/Android duopolet. Det er en skjult skat på 30 procent på internettet," skrev han ifølge Computerworld i et tweet.

Apple og Google tager mellem 15 og 30 procent i gebyr for køb gennem gennem deres app-butikker. Dette gebyr kan spise en del af den omsætning, som Twitter har brug for før selskabets bliver rentabelt igen, lyder det.

Elon Musk er nemlig på vej med et nyt abonnement, der hedder Twitter Blue, der skal koste otte dollar om måneden. Det skriver Computerworld.