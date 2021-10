Nu er MitID tilgængelig: Se om du kan få adgang til NemID-afløseren

Digitaliseringsstyrelsen er begyndt skiftet fra NemID til MitID. Det betyder, at de første danskere nu har adgang til MitID.

Men skiftet sker gradvis og Digitaliseringsstyrelsen forventer, at man kan flytte 200.000 danskere om ugen over på den nye løsning.

Allerede nu kan du hente den nye MitID-app. Det skriver Computerworld.

Her bliver du dog mødt med beskeden om, at du først kan benytte appen, når du er oprettet. Det er din bank, der beslutter hvornår det er din tur, og så vil du modtage en aktiveringskode.

Dermed må langt de fleste danskere altså vente noget tid endnu, før de endelig får adgang til afløseren for NemID, der de seneste 10 år har givet danskerne adgang til netbank, og en række offentlige tjenester.

Det er dog muligt at springe foran i køen, oplyser Digitaliseringsstyrelsen til Computerworld.

Alle brugere har nemlig allerede nu mulighed for aktivt at tilvælge skiftet til MitID, hvis de ønsker det.

Vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen, Adam Lebech, anbefaler dog kraftigt, at man udviser tålmodighed og venter med at skifte til MitID indtil man får besked om det igennem sin netbank.

”I mandags gik de i produktion med den endelige release version, og den åbner vi for nu. Det betyder også, at man i praksis kan gå ind og migrere til MitID allerede fra nu, men vi opfordrer til at man venter, til man får besked i sin netbank,” siger Adam Lebech og tilføjer:

”Vi anbefaler, at man venter til det er ens tur og man får besked gennem sin netbank, men i praksis er det åbent. Men vores anbefalingen er altså klart, at man venter til man får beskeden i sin netbank.”

Du kan hente MitID-appen til iphone i App Store og Googles Play Store.

30. juni 2022 bliver der lukket for adgangen til NemID, og dermed har Digitaliseringsstyrelsen godt otte måneder til at få flyttet de mere end fem millioner brugere over på den nye løsning.

I mere end 10 år har NemID været tjenesten der stod bag login-funtionen hos banker og og en række offentlige mydnigehder. Papkortet var i årevis den primære adgangskilde, men for få år siden lancerede Digitaliseringsstyrelsen en app, der skulle afløse kortet.

MitID udvikles af Nets, og det var oprindeligt planen, at løsningen skulle være færdigudrullet ved udgangen af 2021, men i maj meddelte Digitaliseringsstyrelsen, at den dato blev flyttet til juni 2022.

Prisen for den nye løsning lyder på lige under en halv milliard kroner. Mere præcist 417,7 millioner kroner. Det er en markant stigning i forhold til udgangspunktet.

Den oprindelig vurdering lød, at prisen for den nye MitID-løsning skulle lyde på 285,3 millioner kroner, men endte i 2019 med at blive forhøjet i forbindelse med, at projektmaterialet blev udarbejdet.

“Projektudgifterne forøges som følge af dyrere tilbud på den tekniske løsning, en forlænget anskaffelsesfase, forøgede udgifter til partnerskabet med bankerne og en forhøjelse af risikopuljen,” lød det ifølge Computerworld dengang i et aktstykket til Folketingets finansudvalg.