Mobil-tilbud: Spar en tusse på Huawei P20 Pro

Nåede du ikke at score en ny smartphone til en god pris under de seneste dages Green Weekend, har Elgiganten netop søsat et virkeligt fint tilbud, der er sikkert vil interessere dig.

Elektronikkæden har nemlig høvlet en hel tusindlap af prisen på Huawei P20 Pro, så den glimrende telefon nu kan købes for 2.999 kroner.

Det betyder med andre ord, at du kan spare 25 procent på mobilen, der blev lanceret som Huaweis store topmodel sidste forår og siden er blevet utroligt populær, også på det danske marked.

Huawei P20 Pro 128 GB| 3.999,- 2.999,– | 25%|Elgiganten

Et flot design, 6 GB RAM samt 128 GB intern hukommelse, en fin OLED-skærm på 6,1 tommer, et stort batteri på 4.000 mAh – og ikke mindst et fantastisk kamera. Meget mere kan man vist ikke ønske sig af en mobil til knap 3.000 kr.Se tilbud

Huawei P20 Pro udmærker sig blandt andet ved at være en fremragende kameratelefon.

På bagsiden er der et triple-kamera med henholdsvis et 40 megapixel kamera, et 20 megapixel sort/hvid kamera og endelig et 8 megapixel kamera med 3 x optisk zoom – alle med Leica-optik.

Desuden kommer telefonen med et 24 megapixel frontkamera, der er fortrinligt til både selfies og ansigtsgenkendelse.

Det imponerende kamera er langt fra det eneste, der taler for telefonen, som i det hele taget har mange kvaliteter at byde på. Hvis du vil have flere informationer og se vores samlede vurdering, kan læse mere i vores grundige anmeldelse af Huawei P20 Pro.

Elgigantens tilbud gælder til og med den 5. maj 2019 – eller indtil lageret slipper op – så vent nu ikke for længe, hvis du ønsker at benytte det.