Meta taber milliarder på metaverset

Selskabet bag Facebook og Quest, Meta, hører ikke til blandt de mest populære hos investorerne lige nu på grund af endnu et kvartal med store tab på områderne VR og Metavers.

Selskabets kvartalsregnskab viser, at Reality Labs-afdelingen, der har XR, VR og metaverset under sin kappe, havde et driftsunderskud på 3,7 milliarder dollars.

Det er i og for sig et voldsomt stort tab for afdelingen, men det er samtidig bare det seneste i rækken af underskud kvartal efter kvartal bagud i historikken. Totalt set har den afdeling indkasseret et tab på 9,4 milliarder dollars i år, sammenlignet med 6,9 milliarder i samme periode sidste år. Det skriver mobil.nu

Det er dog værd at nævne, at det ikke ser ud til at være koblet direkte til et stort fald i omsætning. Totalt har selskabet omsat for 29 milliarder dollars dette seneste kvartal, en nedgang på fire procent i forhold til året før.

Omsætningen for Reality Labs alene landede dog på beskedne 285 millioner dollars, hvilket betyder, at Facebooks “Family of Apps”-afdeling, der dækker over blandt andet Facebook og SnapChat, mere eller mindre bar selskabet dette kvartal.

Kort sagt tjener Metas VR og metaverse-satsninger meget lidt ind til skattekisten sammenlignet med de investeringer, Meta lægger i dem.

Ved det seneste earnings call nævnte flere aktionærer de store investeringer, blot for om og om igen at blive fortalt, at Meta er sikre på, at investeringerne med tiden vil betale sig, selvom det ganske vist kan tage et godt stykke tid. Ledelsen indikerede, at det kommer til at vare noget, inden metaverset begynder at tjene penge. Det rapporterer mobil.nu

Og Meta er faktisk klar til at investere endnu mere. Sammen med præsentationen af et nyt Meta Quest-headset, der skal komme til næste år med alt, hvad det indebærer, fortalte Meta også, at de forventer at afdelingens driftsunderskud vil stige “betydeligt”.

“Infrastruktur-relaterede” udgifter forventes også at komme til at spille en endnu større rolle.

Det lader heller ikke til, at Meta på nuværende tidspunkt har så mange gode svar til de aktionærer, der ikke helt er med på de store investeringer.

I sit earnings outlook sagde Meta, at de har “øget kontrol med alle områder af driftsudgifterne,” men at det tager tid, inden man ser resultatet af den proces på tallene. Læser man lidt mellem linjerne her, tyder mere og mere på, at det kan betyde fyringer. Det skriver mobil.nu

Det er ikke længe siden, at selve idéen om Metaverset stod i skudlinjen fra alle sider, da Meta annoncerede sit premium headset, Meta Quest Pro til en saftig pris på over 11.000 kroner.

På det tidspunkt drillede man allerede Zuckerberg og Meta på nettet på grund af den forfærdelige visuelle oplevelse i selskabets metavers til de ansatte, Horizon Worlds, som ingen af de ansatte rent faktisk synes om at bruge.

For nylig kaldte Xbox-chefen Phil Spencer, desuden den nuværende version af metaverse for et dårligt designet videospil samt at metaverset som det er i sin nuværende form hos Meta ikke er noget, han vil bruge sin tid på.

Metas aktier mærker lige nu konsekvenserne af det seneste earnings call med aktiepriser lavere end de har været på noget andet tidspunkt de seneste 6 år, skriver mobil.nu