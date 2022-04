Meta afsløret i desperat plan

Det sociale medie Tiktok har for alvor vundet indtog på markedet med sine korte videoer – et område hvor Facebook og Instagrams moderselskab Meta tilsyneladende ikke havde ønsket en sådan konkurrent.

I hvert fald er det nu blevet afsløret, at Meta betaler konsulentfirmaet Targeted Victory, som blandt andet er kendt for at rådgive det republikanske parti, for at skabe en smædekampagne mod kinesiske Tiktok.

Det skriver The Washington Post.

Kampagnen omhandlede blandt andet kritiske debatindlæg og breve til forskellige medier for at forsøge at få dem til at skrive kritisk om Tiktok.

Det har handlet om at skabe negativ opmærksomhed, så politikere og medier ville gå hårdt til Meta-konkurrenten. Det har i høj grad handlet om at fokusere på, at Tiktok er en trussel for amerikanske børn og samfundet generelt.

Targeted Victorys mission er at "få beskeden ud om, at selvom Meta lige nu er en boksepude, er Tiktok den reelle trussel, især som en udenlandsk ejet app, der er nummer et i deling af data, som unge teenagere bruger," fremgår det af en mail fra konsulentfirmaet, som Washington Post er kommet i besiddelse af. Det rapporterer Computerworld.

Konsulenthuset har ikke ønsket at udtale sig til mediet, mens Meta har valgt at forvare kampagnen.

"Vi mener, at alle platforme, inklusive TikTok, bør stå over for et niveau af kontrol, der er i overensstemmelse med deres voksende succes," siger talsperson for Meta, Andy Stone ifølge Computerworld til Washington Post.