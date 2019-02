LG G8 bliver formodentlig afsløret d. 24. februar under MWC 2019

LG Ventes at afsløre en ny smartphone i slutningen af februar, og MWC 2019 vil lægge grund til firmaet eget show, hvor de vil afsløre nogle nye produkter, herunder flagskibstelefoner.

Vi ved på nuværende tidspunkt ikke præcis hvilke produkter, som firmaet vil afsløre, men lækager og rygter peger på at vi får både LG G8 og LG V50 ThinQ at se.

TechRadar har nu modtaget en officiel invitation ligesom den øvrige presse fra resten af verden, der ventes at besøge MWC 2019. Eventet finder sted d. 24. februar i Barcelona, og det starter kl. 19.30 lokal tid.

En stor uge for telefoner

Selvom LG G8 med garanti bliver en af de store telefonnyheder fra MWC 2019, påstod en rapport i sidste uge, at LG V50 også kan blive annonceret under messen og at det i så fald bliver den første telefon fra firmaet, som understøtter 5G .

Samme rapport antyder, at LG G8 bliver en billigere og mere traditionel telefon end V50. Om du overhovedet vil komme til at kunne købe LGV50 ThinQ-serien er tvivlsomt, eftersom firmaet ikke kommer til at føre V-serien i UK og visse andre markeder.

Forvent at se en masse smartphones blive annonceret omkring samme tid som LGs show fra et væld af forskellige producenter. Vi får dog allerede nyheder inden, eksempelvis vedrørende Samsung Galaxy S10 , der ventes at blive afsløret d. 20. februar.

Image Credit: TechRadar