Knaldtilbud: Få 29% i rabat på et Philips 4K Smart TV

Leder du efter et nyt Smart TV til en pris, der ikke er for brutal mod din bankkonto, er det værd at tjekke Elgigantens aktuelle tilbud på den 55 tommer store Philips-model 55PUS6554/12.

Det slanke 4K-TV er nu nedsat med en tusindlap fra 3.499 kr. til 2.499 kr., så det er altså muligt at score en besparelse på 29 procent. I hvert fald, hvis du ikke venter for længe, for tilbuddet omfatter kun et begrænset antal på i alt 300 styk.

TV'et har 4K-opløsning (3840 x 2160), som er 4 gange højere end Full HD-opløsning, UHD opskalering samt HDR10+ teknologi. Sidstnævnte sikrer ifølge producenten, at mørke områder i billedet bliver endnu mørkere og lyse områder bliver endnu lysere.

Dertil kommer blandt andet Philips' egenudviklede Saphi Smart TV, der giver nem og hurtigt adgang fra TV'et til streamingtjenester som eksempelvis YouTube, Netflix og Amazon Prime Video.

Hvis du vil vide mere om Philips 55PUS6554/12 og modellens specifikationer, eller ønsker at købe TV'et, kan du klikke dig direkte videre til Elgigantens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Tilbuddet gælder til og med søndag den 22. september, eller så længe Elgigantens lager rækker – og som nævnt er der kun i alt 300 stk. til nedsat pris.