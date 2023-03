iPhone 15 Pro kan få superkræfter takket være A17 Bionic

Lækkede specifikationer for Apples A17 Bionic-chipsæt lover godt for iPhone 15 Pro.

Apple forventes at lancere sit A17 Bionic-chipsæt sammen med sin iPhone 15 (Åbner i nyt vindue)-serie senere i år, og de første lækkede benchmark-resultater for næste generations chipsæt lover rigtig godt for enhedernes ydeevne.

Ifølge den kinesiske publikation DCInside (via Notebook Check) vil A17 Bionic have en 20 % kraftigere CPU end sin forgænger, A16 Bionic, hvilket betyder, at iPhone 15 Pro og iPhone 15 Ultra skulle opleve betydeligt forbedrede hastigheder i forhold til iPhone 14 Pro (Åbner i nyt vindue) og iPhone 14 Pro Max (Åbner i nyt vindue). Basismodellen iPhone 15 forventes at arve sidstnævnte models A16 Bionic-chipsæt, ligesom basismodellen iPhone 14 arvede A15 Bionic fra iPhone 13 Pro (Åbner i nyt vindue).

DCInside rapporterer, at A17 Bionic får en score på 3019 i single-core-testen og en multi-core-score på 7860 på Geekbench 6, mens A16 Bionic scorer henholdsvis 2504 og 6314. Vi anbefaler selvfølgelig, at du tager disse tal med et gran salt, men det er spændende at tænke på, at Pro-modellerne i iPhone 15-serien kan få benchmark-resultater, der kan konkurrere med Apples M1 MacBooks (Åbner i nyt vindue).

Almost as fast as M1 in multi core and single core far exceeds M1. Crazy resultsMarch 14, 2023 See more

En stigning på 20 % i CPU-hastighed for A17 Bionic i forhold til A16 Bionic ville have været et større spring end stigningen på 10 % for sidstnævnte chipset i forhold til A15 Bionic. Den teknologiske forskel mellem iPhone 14 Pro og dens efterfølger ser således ud til at være større end forskellen mellem iPhone 14 Pro og iPhone 13 Pro, hvilket kunne give forbrugerne en mere overbevisende grund til at opgradere til Apples kommende topmodel i 2023.

iPhone 15 Pro med mere kraft og større effektivitet?

A16 Bionic, der anvendes i iPhone 14 Pro, blev udviklet ved hjælp af en fremstillingsproces på 5 nanometer. (Image credit: Shutterstock / mokjc)

DCInsides' nye benchmark-resultater følger lige så lovende rapporter om A17 Bionics effektivitet. Apples chipproducent, TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), har lovet øget effektivitet med sin næste generation af chipsæt, da virksomheden går over til chips fremstillet med en 3 nanometer fremstillingsproces. TSMC anvender i øjeblikket en 5 nanometer proces, og det mindre antal vil betyde mere tæt pakkede og dermed mere effektive processorer og mindre strømforbrug.

TSMC siger, at disse nye chips vil bruge ca. 35 % mindre strøm og være hurtigere med hensyn til ydeevne, hvilket i teorien skulle give bedre batterilevetid for iPhone 15 og dens søskende.

Vi vil følge med i alle de seneste iPhone 15-nyheder, rygter og lækager, så hold øje her på TechRadar for at få alle de seneste oplysninger om det, der sandsynligvis bliver årets hotteste mobillancering.