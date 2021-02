iPhone 13 får måske forbedret ultravidvinkel

The iPhone 12 Pro Max

Det er meget sandsynligt, at der kommer en eller anden form for kameraopgradering i iPhone 13. Nu begynder der at komme flere informationer om, hvad sådan en opgradering kan bestå i.

Mere specifikt er det et spørgsmål om, at ultra-vidvinkelobjektivet kan have flere elementer, så man potentielt kan ende med en større blænde og dermed bedre ydeevne i svag belysning.

Oplysningerne kommer fra en notat skrevet af Ming-Chi Kuo (en af ​​de mest troværdige kilder til Apple-information) og blev først opfanget af AppleInsider.

Ifølge notatet har Sunny Optical (en kinesisk producent af optik) afsluttet Apples valideringsproces for de nuværende iPad Pro-kameaobjektiver. Ikke særlig interessant i sig selv, men efter sigende har virksomheden lært nok af processen, at det skulle være muligt at levere en 7P (syv elementer) objektiv i iPhone 13.

Fra fem til syv

Det vil derfor være til brug i det ultravidvinkelkamera på de nye telefoner og vil være en opgradering i forhold til iPhone 12-serien, der har fem elementer. Hvad gør de ekstra elementer, tænker du måske?

I sit seneste notat nævner Kuo kun "bedre ydeevne", men han har tidligere udtalt, at ultravidvinkelkameraet kan have en blænde på f / 1,8.

På iPhone 12 er blænden f / 2.4, så ændringen kan betyde, at du får en bredere blænde, og dermed kan du skubbe mere lys ind i sensoren, så du får bedre ydelse, hvis lysforholdene er dårlige.

Det samme er tidligere hævdet af analytikere hos Barclays, men i modsætning til Kuo tror de, at alle fire iPhone 13-modeller får det opgraderede kamera i stedet for kun iPhone 13 Pro og iPhone 13 Pro Max.

Præcis hvilke telefoner der får et forbedret ultra-vidvinkel kamera er således noget uklart, men jo mere information der siver ud, jo mere bliver vi sikre på, at det i det mindste er sandsynligt, at der kommer en opgradering i en eller flere af modellerne.