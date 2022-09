Her er verdens mest populære emojis

Vores sprog er i konstant udvikling, og der bliver løbende optaget nye ord og udtryk i verdens ordbøger, mens andre udgår. Det samme gør sig gældende, når vi som digitale forbrugere kommunikerer med hinanden på skrift.

Emojis, der var populære at inkludere i sine SMS’er og diverse DM’s sidste år, kan for længst være passé, for som digitale forbrugerne udvikler vi hele tiden måden, vi indbyrdes kommunikerer og bruger emojis på - både med hinanden og på tværs af generationer.

Adobes 2022 U.S. Emoji Trend Report præsenterer nu de mest udbredte digitale trends i år, når det kommer til brugen af emojis. Rapporten konkluderer, at 73 % af os finder folk, der bruger emojis, venligere, sjovere og sejere end dem, der ikke gør det.

Undersøgelsen kortlægger desuden, hvilke emojis vi bruger mest, mindst og i hvilke kombinationer, men den viser også, hvilke man skal holde sig fra, når man flirter og dater. Bl.a. fremgår det, at aubergine-emojien nu ikke længere bliver misforstået, nu gør den dig bare mindre sympatisk.

Undersøgelsen peger også på, at cowboy-emojien, kirsebær-emojien og smileyen, der vender på hovedet, er blandt de mest misforståelser emojis i dag, mens det for sidste år gjaldt aubergine-, fersken- og klovne-emojien.

Desuden gør rapporten os også klogere på, hvilke emojis vi skal bruge for at holde trit med Generation Z, Millennials, Generation X og Boomer-generationen, der kan være brugbar viden for enhver.

Herunder kan du se udvalgte trends fra Adobes 2022 U.S. Emoji Trend Report, men du kan også gå på opdagelse i alle rapportens resultater her (opens in new tab), hvor emoji-trends på arbejdspladsen, brug af emojis på tværs af etniciteter og meget mere også fremgår.

Top fem over mest populære emojis: 😂(# 1), 👍(# 2), ❤️(# 3), 🤣(# 4), 😢(# 5)

Top tre over foretrukne emoji-kombinationer: 🤣😂 (# 1), 😘❤️ (# 2), 😂❤️ (# 3) 🥰😘

Top tre over mest misforståede emojis: 🤠 (# 1), 🍒 (# 2), 🙃 (# 3)

Top tre over de mindst populære emoji: 💩 (# 1), 😠 (# 2), 😳 (# 3)

😘 (# 1), 🥰 (# 2), 😍 (# 3) gør dig mere sympatisk

💩(#1), 😠(#2), 🍆(#3)gør dig mindre sympatisk

32 % af de unge Gen Z’ere har afsluttet et forhold med en emoji

Foretrukne emojis på tværs af generationer:

Top fem over Gen Z’s foretrukne emojis: 😂 (# 1), ❤️ (# 2), 🤣 (# 3) 😭 (# 4) 💀 (# 5)

Top fem over Millennials’ foretrukne emojis: 😂 (# 1), 🤣(# 2), ❤️ (# 3) 😊 (# 4) 🥰 (# 5)

Top fem over Gen X’s foretrukne emojis: 😂 (# 1), 👍 (# 2), 🤣 (# 3) 😘 (# 4) ❤️ (# 5)

Top fem over Boomer-generationens foretrukne emojis: 👍(#1), ❤️(#2), 😘 (#3) 😂 (#4) 🤣 (#5)