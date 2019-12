Her er de mest populære mobiler hos 3 i november

At Danmark er en nation af Apple-fans, er der vist ikke megen tvivl om. Techgigantens nyeste modeller, iPhone 11, iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max, har alle ligget lunt på teleselskaberne top-lister over de bedst sælgende mobiler, siden de blev lanceret i september.

Så det er måske ikke den store overraskelse, at Apples populære trio fortsat dominerer 3's hitliste for november: iPhone 11 ligger helt i top, mens iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max følger efter på henholdsvis anden- og tredjepladsen – ganske som på listen for oktober.

Lidt mere overraskende er det dog umiddelbart, at Apples 2018-model iPhone Xs sammen med Samsung Galaxy S10 har gjort comeback i november.

Måneden før lå iPhone Xs ellers på en tiendeplads og var på vej ud af listen, men nu har modellen svunget sig op på en femteplads.

Og Samsung Galaxy S10, som slet ikke var blandt de 10 mest populære mobiler i oktober, er hoppet direkte ind på den nye listes sjetteplads.

Det er der naturligvis alt sammen en logisk forklaring på:

"Vi har kørt en række kampagner op til Black Friday med skarpe priser på bl.a. iPhone Xs og Samsung Galaxy S10, og det har haft en tydelig effekt på salget," forklarer David Elsass, der er direktør for 3's privatmarked og fortsætter:

"Men generelt set er det en vedvarende trend, at mange af os venter længere tid med at skifte vores mobiltelefoner ud, end vi gjorde for bare få år siden. Derfor prioriterer vi i stigende grad at kunne tilbyde vores kunder flere muligheder inden for high-end-tilbehør med fokus på lækkert design og god kvalitet. Produkter, der ligesom telefonerne er udviklet til at kunne holde i flere år."

3's nye hitliste over netop det mest solgte high-end-tilbehør understreger endnu en gang Apples popularitet herhjemme. De ægte trådløse ørepropper Apple AirPods indtager førstepladsen, mens selskabets Apple Watch ligger på andenpladsen.

Du kan se begge de nye top 10-lister fra teleselskabet 3 nedenfor.

Top 10 - mobiler i november 2019

iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 8 iPhone Xs Samsung Galaxy S10 iPhone Xr iPhone 7 OnePlus 7T Samsung Galaxy A40

Top 10 - high-end-tilbehør i november 2019

Apple Airpods Apple Watch Samsung Galaxy Watch Soundboks-højttalere Marshall-højttalere Apple TV Samsung Galaxy Buds Nintendo Switch-spillekonsol Beoplay-høretelefoner JBL-høretelefoner

