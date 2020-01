GRATIS: Half-Life-spillene er gratis på Steam de næste to måneder

Til marts udkommer Half-Life: Alyx, og i den forbindelse uddeler Valve gratis kopier af de originale Half-Life-spil på Steam. Spillene kan gratis hentes i løbet af de næste to måneder.

Listen af spil inkluderer Half-Life, Half-Life 2 samt begge udvidelser – Half-Life 2: Episode One og Half-Life 2: Episode Two.

Eneste ulempe er, at du skal hente spillene via Steam – hvilket for de fleste ikke vil være et problem – og du har kun to måneder til at ”gøre krav på spillene. Når først Half-Life: Alyx er udkommet i marts, vil alle spillene igen få deres sædvanlige pris.

Klik på titlerne herunder for direkte links til Steam:

Rejs frem og tilbage i tiden med Gordon Freeman

Men hvorfor er Valve så kommet i det gavmilde hjørne? Naturligvis handler det om at skabe interesse for deres nye VR-spil, Half-Life: Alyx, som tidsmæssigt ligger før begivenhederne i Half-Life 2 og begge udvidelser.

“Half-Life: Alyx tager sit udgangspunkt før begivenhederne i Half-Life 2 og udvidelserne, men spillet har samme karakterer og historieelementer,” udaler Valve i et nyhedsopslag. ”Holde bag Half-Life: Alyx tror på, at den bedste måde at opleve spillet på, er ved først at gennemspille de gamle, især Half-Life 2 og udvidelserne, så vi har ønsket at gøre dette så let som muligt.”

Det er et rigtig godt tilbud og med de rette mods, holder de gamle spil stadig den dag i dag, og er værd at spille, hvis du da ikke allrede sad limet til skærmen, da de oprindeligt udkom.

Vil du bare spille det seneste spil i serien, udkommer Half-Life: Alyx til marts og er gratis med alle Valve Index VR-headsets.