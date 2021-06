Google er villig til at samarbejde med britiske konkurrencestyrelse for at skære ned på sporingsteknologi

UK Consumer and Competition Authority, CMA (Competition and Markets Authority), har sikret, at Google nu er forpligtet til en række punkter, når det kommer til at udvikle tredjeparts cookieindstillinger i Chrome.

Forpligtelserne blev annonceret af CMA sidste fredag og vil gennemgå offentlige høringer indtil 8. juli, inden de træder i kraft. Disse vil få Google til at involvere det offentlige organ i at udvikle en såkaldt Privacy Sandbox, som foreslås som et alternativ til den aktuelle sporing af online-aktivitet.

CMA har allerede vendt det blinde øje til et andet af Googles potentielle alternativer til tredjepartscookies, kendt som FLoC, som i øjeblikket testes blandt nogle Chrome-brugere. Kritikken er, at denne løsning vil give Google en fordel i forhold til rivaler.





I en erklæring i forbindelse med meddelelsen fra CMA siger Googles justitschef, at virksomheden "glæder sig over muligheden for at arbejde med et regulerende organ."

En handling der bliver budt velkommen

Den seneste erklæring fra CMA kommer i kølvandet på en undersøgelse af den såkaldte Privacy Sandbox-funktionalitet, der fandt sted i begyndelsen af 2021.

Denne blev startet, efter at virksomheder og organisationer udtrykte utilfredshed og frygt for, at Googles forslag kunne få konsekvenser for konkurrence, når det kommer til digital markedsføring.

"Fremkomsten af teknologigiganter som Google har givet verden en konkurrencemæssig fordel i forhold til nye udfordringer, der kræver nye tilgange," sagde CMA-administrerende direktør Andrea Coscelli.

Hun bemærkede, at dette har tvunget CMA til at "føre" og definere en slags mål for regulatorer i arbejdet med at få teknologivirksomheder til at "forme deres adfærd og beskytte konkurrencen, så forbrugerne kan drage fordel af det."

Samtidig fortalte Tim Cowen, leder af konkurrencepraksis i advokatfirmaet Preiskel & Co, Reuters, at CMA skal være forsigtig med sin gennemgang af virksomheder.

"Hvis CMA tilbydes formelle forpligtelser, skal de undersøge dem nøje - sørge for, at de er nyttige i praksis - og ændre Googles adfærd," rådede Cowen.